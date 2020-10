Pappardelle con zucca e pancetta di zia Cri, le ricette E’ sempre mezzogiorno

Che bontà la ricetta delle pappardelle con zucca e pancetta di zia Cri di oggi 16 ottobre 2020 per E’ sempre mezzogiorno, un primo piatto da non perdere. Zia Cri non prepara solo il condimento con la zucca e la pancetta ma aggiunge la purea nell’impasto per fare le pappardelle. La purea di zucca che si ottiene cuocendo la zucca in forno oppure lessata ma ben strizzata, poi viene frullata. Come sempre ottime ricette anche oggi con zia Cri nella cucina di Antonella Clerici di E’ sempre mezzogiorno. Ecco la ricetta delle pappardelle fatte con la zucca e condite con zucca e pancetta.

LE RICETTE DI ZIA PER E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DELLA PAPPARDELLE CON ZUCCA E PANCETTA

Ingredienti: 150 g farina 0, 150 g semola, 100 g purea di zucca, 2 uova – 2 scalogni, 2 spicchi di aglio, 100 g pancetta stagionata, 2 cucchiaino di aceto bianco, 3 foglie di alloro, 300 g di zucca, brodo vegetale, 100 g pecorino stagionato, prezzemolo tritato

Preparazione: impastiamo la farina e la semola con la zucca cotta al forno o lessata e ben frullata, ma anche ben asciutta, una purea. Aggiungiamo le uova, impastiamo con la forchetta e poi con le mani. Facciamo riposare e poi tiriamo con il mattarello ma non troppo sottile. Tagliamo le pappardelle, tagliatelle più larghe.

In padella mettiamo un po’ di olio, scalogno tritato e aglio, facciamo soffriggere. Aggiungiamo anche la pancetta tagliata a fette spesse e poi a pezzetti. Uniamo una foglia di alloro, dopo anche la zucca tagliata a dadini piccoli, così cuoce in fretta.

Facciamo il brodo vegetale con sedano, carota, cipolla, zucchina e una mela. Aggiungiamo un pochino di brodo in padella e portiamo a cottura. Cuociamo le pappardelle in acqua bollente e salata, scoliamo e saltiamo in padella. Serviamo con formaggio grattugiato e prezzemolo tritato.