Ricette Detto Fatto: petto di pollo farcito di Mattia Poggi

Un ottimo secondo piatto oggi 27 ottobre 2020 con le ricette Detto Fatto, la ricetta del petto di pollo farcito. Nel ripieno del petto di pollo farcito di Mattia Poggi ci sono gli spinaci, la ricotta, le uova, il formaggio grattugiato. Un goloso ripieno per il petto di pollo che risulterà di certo saporito. La ricetta di oggi di Mattia Poggi si completa con il contorno, in questo caso verdure e sono cavolo verza, radicchio rosso e carote. Un piatto che fa bene, buonissimo, facile da preparare ed è anche colorato. Ecco la ricetta Detto Fatto di Mattia Poggi del petto di pollo farcito con ricotta e spinaci.

RICETTE DETTO FATTO OGGI 27 OTTOBRE 2020 – LA RICETTA DEL PETTO DI POLLO FARCITO DI MATTIA POGGI

Ingredienti: 500 g di petto di pollo, 200 g di spinaci, 125 g di ricotta, 50 g di parmigiano reggiano grattugiato, 3 uova, 50 g di pinoli, olio di oliva, sale e pepe

Per il contorno: 100 g di carote, 50 g di zucchero, 1 cavolo verza, 1 cespo di radicchio rosso, aceto e paprika

Preparazione: laviamo gli spinaci e li lessiamo velocemente in acqua bollente. Scoliamo bene e li tritiamo.

Incidiamo i petti di pollo, creiamo una tasca.

Passiamo al ripieno e nella ciotola mescoliamo la ricotta con le uova, il parmigiano reggiano grattugiato, uniamo i pinoli e gli spinaci, ovviamente sale e pepe e amalgamiamo il tutto.

Farciamo i petti di pollo con il ripieno appena preparato.

Passiamo al contorno e laviamo le verdure, quindi cavolo verza, carote e radicchio, che condiamo con aceto, paprika e zucchero. Possiamo servire il petto di pollo tagliato a fette con il contorno do verdure.