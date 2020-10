Piccata lombarda di Lorenzo Biagiarelli, le ricette E’ sempre mezzogiorno

Piccata lombarda è la ricetta di oggi 28 ottobre 2020 di Lorenzo Biagiarelli per le ricette E’ sempre mezzogiorno. Un secondo piatto della tradizione come tutti i piatti che ci propone Biagiarelli. Un altro ottimo piatto nella cucina di E’ sempre mezzogiorno, le fettine di vitello si preparano così in pochissimo tempo ma il risultato è davvero goloso. Sapori forti e magari la piccata lombarda non piacerà a tutti ma è sempre interessante scoprire nuove ricette. Ecco la ricetta di oggi, il secondo piatto di Lorenzo Biagiarelli, le fettine di vitello in piccata lombarda. Non perdete le altre ricette di oggi di Antonella Clerici, dalla torta anacaprese alla farina di ceci, anche le fettuccine rosse di Gian Piero Fava e ovviamente la ricetta di za Cri, la ricetta del pollo fritto allo zenzero.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DI LORENZO BIAGIARELLI DELLA PICCATA LOMBARDA

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: in padella sciogliamo il burro. Battiamo le fettine di carne così le otteniamo più sottili. Passiamo le fettine di carne nella farina e cuociamo in padella con parte del burro. Togliamo la carne dalla padella e teniamo da parte, saliamo leggermente.

Nel burro ancora in padella calda invece aggiungiamo i cucunci, che molto probabilmente tutti sostituiremo con i capperi, quindi uniamo il vino e l’aglio. Quando il vino evapora un po’ aggiungiamo il brodo caldo o acqua calda. Aggiungiamo pochissimo sale e con la frusta a mano emulsioniamo aggiungendo il resto del burro. Sempre tutto sul fuoco, otteniamo così una cremina deliziosa.

Mettiamo la carne di nuovo in padella, facciamo insaporire e completiamo con il succo di limone e prezzemolo ben tritato.