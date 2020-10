Polpettone montanaro di Barbara de Nigris, la ricetta di oggi E’ sempre mezzogiorno

Altra ottima ricetta E’ sempre mezzogiorno oggi 30 ottobre 2020, la ricetta del polpettone montanaro di Barbara de Nigris. Un secondo piatto goloso, anche questo perfetto per il pranzo della domenica. Barbara prepara il polpettone con un ripieno di semplice formaggio ma il polpettone è avvolto nelle fette di speck. Serve poi con due tipi di purè, uno di zucca e l’altro di sedano rapa. Aggiungiamo un’altra ricetta da provare subito alle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno, proviamo di certo il polpettone di oggi con speck e formaggio, contorno di puré variegato.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – POLPETTONE MONTANARO OGGI 30 OTTOBRE 2020

Ingredienti: li trovate tra le foto in basso

Preparazione: nella ciotola mettiamo la carne macinata e aggiungiamo l'uovo, il formaggio grattugiato, il prezzemolo tritato, amalgamiamo il tutto.

Scaldiamo il latte e aggiungiamo il pane, frulliamo velocemente. Aggiungiamo il pane in questo modo possiamo aggiungere meno uova agli impasti di polpette e polpettoni. Aggiungiamo il pane al composto, amalgamiamo e facciamo riposare coperto.

Stendiamo su un foglio di carta forno le fette di speck leggermente sovrapposte.

Stendiamo il composto sulla carta forno e otteniamo un rettangolo. Adagiamo le fette di speck sulla carne e capovolgiamo così avremo lo speck sotto e la carne sopra. Farciamo con le fette di formaggio che fonde, arrotoliamo e chiudiamo nella carta forno.

Mettiamo in frigo il polpettone per 30 minuti. Lo mettiamo poi in teglia poi con tutta la carta e aggiungiamo olio e vino bianco, rosmarino, aglio mettiamo in forno a 180 gradi per 45 minuti. Poi apriamo la carta forno e facciamo andare ancora un po’ il polpettone.

Passiamo al purè e tagliamo il sedano rapa a cubetti e cuociamo in pentola con un po’ di olio ben caldo, latte caldo, saliamo e copriamo, facciamo cuocere.

La zucca a dadini la cuociamo invece con il brodo. Frulliamo sia il sedano rapa che la zucca, abbiamo i due purè.

Tagliamo a fette il polpettone che lasciamo ancora nella teglia, aggiungiamo il formaggio grattugiato, aggiungiamo il burro sciolto. Possiamo servire con i due purè.