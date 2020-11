E’ sempre mezzogiorno, la ricetta moscardini con patate e carciofi di Mauro Improta

Che buoni i moscardini di Mauro Improta, la ricetta di oggi 6 novembre 2020 per le ricette E’ sempre mezzogiorno. Ancora una volta in cucina con Antonella Clerici ci sono i simpaticissimi Improta e Mauro bacchetta suo figlio, deve chiamarlo sempre chef, è così che si lavora. Mattia prepara i moscardini in umido con le patate e i carciofi ma è ovvio, non ha la stessa mano del suo papà abituato ai tempi televisivi. Maurino interviene, i moscardini sono pronti, le patate velocissime da fare, i carciofi fritti super buoni e così non è solo un secondo piatto ma un pranzo completo. Ecco la ricetta di oggi degli Improta per E’ sempre mezzogiorno: i moscardini in umido con patate e carciofi. Appuntamento a lunedì con Antonella Clerici e le altre ricette di E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE MAURO IMPROTA – LA RICETTA DEI MOSCARDINI IN UMIDO CON PATATE E CARCIOFI

Ingredienti: 500 g di moscardini, aglio, 2 patate, 2 carciofi, 2 uova, 2 cucchiai di farina, 200 ml di passata di pomodoro, peperoncino, 1 bicchiere di vino bianco, maggiorana, prezzemolo, sale, pepe, olio di oliva e olio di semi

Preparazione: nella padella versiamo un po’ di olio e l’aglio, facciamo andare ma non bruciamolo mai, aggiungiamo il peperoncino, solo dopo i moscardini ben puliti. Sfumiamo con il vino e facciamo evaporare. Aggiungiamo anche il prezzemolo, quindi la passata di pomodoro, la maggiorana fresca. Mescoliamo e chiudiamo con il coperchio, facciamo cuocere per 20 minuti circa.

Intanto, abbiamo già lessato le patate, le peliamo e schiacciamo, condiamo con olio, pepe e sale.

Abbiamo anche già pulito i carciofi, li tagliamo a spicchi grossi e li passiamo nella farina e poi nell’uovo. Friggiamo i carciofi in olio di semi profondo, facciamo ben dorare.

Serviamo su una base di patate i moscardini e completiamo con i carciofi appena fritti, tutto deve essere ben caldo.