Filetto alla Wellington di zia Cri, la ricetta di Natale che non può mancare

La ricetta del filetto alla Wellington è la ricetta di Zia Cri di oggi 21 dicembre 2020 per le ricette di Natale di E’ sempre mezzogiorno. Il filetto di manzo alla Wellington è una ricetta classica, facile e golosa e zia Cri la conosce bene. Ospite di oggi in collegamento con Antonella Clerici è Giovanni Muciaccia ma solo al telefono per problemi di connessione. Zia Cri aggiunge alla ricetta di Natale del filetto in pasta sfoglia anche le patate soufflè, un contorno semplice da copiare subito e abbinare non solo al filetto in crosta di oggi di E’ sempre mezzogiorno. Seguiamo questa e le altre ricette di Natale di Zia Cri, le ricette per le feste e non solo.

RICETTE DI NATALE DI ZIA CRI – LA RICETTA DEL FILETTO ALLA WELLINGTON E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: abbiamo il filetto di manzo che avvolgiamo nelle fette di lardo necessarie per lasciarlo morbido. Disponiamo nella teglia e mettiamo in forno 10 minuti a 250 gradi in forno per rosolare. Togliamo dal forno ed eliminiamo le fette di lardo.

In padella cuociamo i funghi a fettine, nel modo classico con olio, sale e aglio. Togliamo l’aglio e poi frulliamo per ottenere la cremina, il patè di funghi.

Abbiamo la pasta sfoglia già pronta, deve essere sottile. Sulla sfoglia adagiamo le fette di prosciutto crudo, disponiamo al centro il filetto rosolato e senza il lardo. Sul filetto spalmiamo la cremina di funghi, disponiamo sopra le fette di prosciutto crudo. Avvolgiamo nella sfoglia e disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno.

Spennelliamo con l’uovo sbattuto, decoriamo con altra pasta sfoglia facendo stelline o strisce. Non dimentichiamo di fare tre buchi lungo il filetto. Spennelliamo anche le decorazioni e mettiamo in forno a 180 gradi per 25 – 30 minuti.

Facciamo come contorno le patate soufflè, le lessiamo, schiacciamo e uniamo tuorlo, formaggio grattugiato, sale, pepe, mescoliamo e uniamo l’albume montato a neve, mescoliamo. Imburriamo i contenitori da forno e versiamo il composto. Mettiamo in forno a 180 gradi per 20 minuti.