Bocconcini di manzo con scapece di verdure, ricette Mattia e Mauro Improta

La ricetta dei bocconcini di manzo con scapece di verdure è la ricetta di Mauro Improta di oggi 13 gennaio 2021. Mentre Mattia taglia le verdure a dadini, papà Mauro spiega la ricetta ma c’è da ridere per un pieno di allegria con Francesca Marsetti. I bocconcini proposti dagli Improta sono degli involtini di manzo ripieni di verdurine tagliate a dadini, già cotte. Come sempre le ricette di Mauro Improta sono complete, serviamo i bocconcini di carne con altre verdure, con la bieta. Anche Evelina Flachi è d’accordo con la ricetta di oggi di E’ sempre mezzogiorno, ottimi involtini di carne con verdure scapece. Non perdete questa e le altre ricette di oggi E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – BOCCONCINI CI MANZO CON SCAPECE DI VERDURE DI IMPROTA

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: cipolla, rapa, sedano e carota già lessate per 3 minuti n acqua bollente e salata, scoliamo tagliamo tutto a dadini piccoli, la cipolla a fettine sottili. Mettiamo le verdure in padella, tutte, con olio, facciamo andare e sfumiamo con l’aceto di mele. Aggiungiamo anche le foglie di menta fresche.

Sbollentiamo la bieta e scoliamo in acqua e ghiaccio, saltiamo poi in padella con olio e pinoli, un pochino di miele. Ricette Mauro Improta: carro di vitello con funghi e friarielli

Saliamo e pepiamo la carne e farciamo con il ripieno di verdure, arrotoliamo ottenendo gli involtini che fermiamo con gli stecchini di legno.

In un’altra padella un filo di olio e maggiorana, disponiamo qui gli involtini di carne ripieni. Facciamo cuocere.

Serviamo la carne con la dieta, completiamo con erbette aromatiche.