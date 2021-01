Ricette Mauro Improta: carro di vitello con funghi e friarielli

La ricetta del carrè di vitello con funghi e friarielli è l’idea di Mauro Improta di oggi 8 gennaio 2021 per le ricette E’ sempre mezzogiorno. Un secondo piatto che merita molta attenzione in cucina, la cottura della carne va seguita con cura. Come sempre nella cucina di E’ sempre mezzogiorno con Mauro Improta c’è anche suo figlio Mattia. Per il carrè di vitello se non abbiamo i friarielli possiamo usare la cicoria o anche del cavolo. Il sughetto non deve mancare per rendere questo piatto di E’ sempre mezzogiorno davvero perfetto. Non perdete questa e le altre ricette con Antonella Clerici e gli Improta.

RICETTE MAURO IMPROTA CARRE’ DI VITELLO CON FUNGHI E FRIARIELLI

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: facciamo delle piccole incisioni sul pezzo di carne e inseriamo l’aglio e il rosmarino. Se vogliamo possiamo legare con lo spago la carne, in questo modo non la lasciamo libera in padella e riusciamo a trattenere i liquidi.

Facciamo scaldare un pochino di olio di oliva in padella e rosoliamo la carne, facciamo sigillare aggiungendo rosmarino, timo fresco e aglio. Dopo un po’ aggiungiamo anche un pochino di burro continuando a nappare la carne con il sughetto. Proseguiamo così la cottura girando più volte la carne e nappando spesso.

Adesso possiamo mettere la carne nella teglia con il suo sughetto ma senza gli aromi, mettiamo in forno per circa 40 minuti a 200 gradi.

Facciamo sgrassare le ossa nel forno e poi facciamo il fondo bruno con sedano, carota e cipolla, questo è un consiglio per rendere il secondo piatto ancora più goloso.

Puliamo i funghi, eliminiamo i gambi e togliamo anche la pellicina, facciamo rosolare in un’altra padella con un po’ di olio di oliva e lo spicchio di aglio.

Puliamo i friarielli e lessiamo in acqua bollente e salata, scoliamo in acqua fredda. Ripassiamo in padella con olio, peperoncino e aglio.

Tagliamo a fette spesse il carrè di vitello e serviamo completando con il sughetto e il contorno di funghi ripieni di friarielli saltati in padella.