Crema di piselli e pollo, la ricetta di Zia Cri per E’ sempre mezzogiorno

La ricetta della crema di piselli di zia Cri, la ricetta della vellutata di piselli per le ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 14 gennaio 2021. Ospite in collegamento con Antonella Clerici il grande Jury Chechi che apprezza molto la ricetta di zia Cri della crema di piselli. Non è però una semplice vellutata di piselli quella che oggi propone E’ sempre mezzogiorno, la ricetta prevede anche il pollo a dadini e per rendere tutto più goloso anche un po’ di panna fresca. Davvero un piatto da copiare subito, una delle ricette di zia Cri e di E’ sempre mezzogiorno perfetta per tutta la famiglia, per la cena e il pranzo. Ecco come si prepara la crema di piselli con il pollo a dadini.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DELLA CREMA DI PISELLI DI ZIA CRI

Ingredienti: 600 g di piselli, 2 scalogni, 60 g di burro, 40 g di farina, 1 litro e mezzo di brodo vegetale, 1 bicchiere di panna, 150 g di petto di pollo, semi di sesamo, pepe, olio e sale

Preparazione: in pentola un po’ di olio e facciamo appassire lo scalogno a fettine sottili, aggiungiamo i piselli, facciamo andare. Ricette Zia Cri: tris di omelette con fonduta per E’ sempre mezzogiorno

In un pentolino mettiamo il burro, facciamo sciogliere e aggiungiamo il burro, mescoliamo e facciamo andare fino a colorarlo un po’, sempre mescolando. Versiamo poi nella pentola con i piselli.

Aggiungiamo l’acqua o il brodo bollente ai piselli, facciamo cuocere coperto.

In una padella con un pochino di olio facciamo cuocere il petto di pollo tagliato a dadini, saliamo e completiamo con i semi di sesamo.

Frulliamo i piselli con il loro brodo, otteniamo la crema che versiamo nel piatto. Completiamo con il pollo cotto, un filo di olio di oliva crudo e se vogliamo anche un filo di panna. Serviamo a pranzo o a cena per tutta la famiglia, con o senza panna.