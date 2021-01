Ricette Zia Cri: tris di omelette con fonduta per E’ sempre mezzogiorno

Tris di omelette con fonduta è la ricetta di zia Cri di oggi 13 gennaio 2021 per E’ sempre mezzogiorno. Un goloso formaggio di fossa è il protagonista della prima ricetta di oggi di E’ sempre mezzogiorno ma in realtà per fare le omelette di zia Cri possiamo usare un ottimo formaggio che abbiamo già in casa, se non troviamo quello suggerito. Una ricetta dopo l’altra con Antonella Clerici continua il successo di E’ sempre mezzogiorno. Merito anche delle ottime ricette di zia Cri. Non perdete questa e le altre ricette di oggi E’ sempre mezzogiorno, scopriamo come fare delle omelette perfette.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DELLE OMELETTE DI ZIA CRI

Ingredienti – Per la base delle omelette: 6 uova grandi, 90 g di latte, olio di oliva, sale e pepe

Per le farciture: 3 fette di prosciutto cotto, 1 porro, 1 carciofo, 1 spicchio di aglio, 1 rametto di timo, 3 cucchiai di salsa di pomodoro, 1 mozzarella

Preparazione: rompiamo le uova e battiamo con sale e pepe e un pochino di latte. C’è anche chi preferisce sostituire la panna al latte. Con questa dose facciamo 3 omelette.

Tagliamo il porro a fettine e saltiamo in padella con un po’ di olio, saliamo.

Puliamo i carciofi e tagliamo a fettine, facciamo cuocere in padella con aglio, olio, sale e timo.

Scaldiamo bene la padella antiaderente con un filo di olio di oliva e versiamo parte del composto. Dopo poco aggiungiamo la mozzarella a pezzetti, copriamo subito con l’omelette, la cottura non è lunga, non è una frittata. Possiamo aggiungere o meno della passata di pomodoro nel ripieno.

Allo stesso modo facciamo l’omelette con i porri e con i carciofi.

Grattugiamo il formaggio di fossa.

Per la fonduta scaldiamo la panna o il latte nel pentolino e versiamo il formaggio grattugiato, possiamo aggiungerne altri o utilizzare quello che abbiamo in casa. Serviamo le omelette con accanto la fonduta di formaggio.