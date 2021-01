Tramezzini di carne ripieni di Buzzi, la ricetta E’ sempre mezzogiorno

La ricetta dei tramezzini di carne di Simone Buzzi per le ricette E’ sempre mezzogiorno 19 gennaio 2021. Un secondo piatto di carne che piacerà a tutti, grandi e bambini. Un misto di carne di manzo e maiale, pochi ingredienti e poi possiamo farcire con prosciutto e formaggio ma a che i pomodori secchi sott’olio. Buzzi propone questo ripieno ma possiamo davvero farcire i tramezzini di carne di E’ sempre mezzogiorno come vogliamo con ciò che ci piace. Seguiamo nel dettaglio la ricetta con la carne macinata, i tramezzini di carne con prosciutto e formaggio di Buzzi per le ricette di Antonella Clerici.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO OGGI 19 GENNAIO 2021 – LA RICETTA DEI TRAMEZZINI DI CARNE

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: nella ciotola mescoliamo manzo e maiale, uniamo l’amido di mais in questo modo la carne non si sfalda in cottura resta compatta. Uniamo il pecorino grattugiato ma niente sale, uniamo il prezzemolo fresco tritato al coltello, amalgamiamo il tutto.

Sulla carta forno un po’ di olio e versiamo il composto, copriamo con altro foglio di carta forno e schiacciamo con le mani, appiattiamo con il mattarello e otteniamo uno spessore unico, diamo una forma regolare, cerchiamo di fare un rettangolo.

Il ripieno può cambiare in base ai nostri gusti ma Buzzi ha scelto fette di prosciutto cotto affumicato, formaggio e pomodori secchi.

Togliamo la carta forno sulla carne e adagiamo sopra le fette di prosciutto cotto, le fette di formaggio e altro prosciutto, aggiungiamo i pomodori secchi sott’olio tritati ma possiamo davvero mettere ciò che vogliamo.

Chiudiamo con l’aiuto della carta forno, chiudiamo il composto su se stesso, in questo modo abbiamo come un panino farcito. Togliamo la carta forno e rifiliamo con il coltello. Chiudiamo di nuovo con la carta forno e mettiamo in frigo 30 minuti. In questo modo si taglia più facilmente.

Tagliamo i quadrati e poi a metà ottenendo i triangoli, i tramezzini. Cuociamo in padella calda con un filo di olio di oliva. Nessun condimento, basta cuocere 4 minuti da un lato e 4 minuti dall’altra.