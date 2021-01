Fazzoletti di crepes, la ricetta di Buzzi per E’ sempre mezzogiorno

Buonissimi i fazzoletti di crepes di Simone Buzzi, la ricetta E’ sempre mezzogiorno di oggi 6 gennaio 2021. Puntata registrata ovviamente per Antonella Clerici con E’ sempre mezzogiorno, oggi è festa ma non mancano le ricette di Sergio Barzetti, di Fulvio Marino, di zia Cri e anche di Simone Buzzi. Ed ecco come si fanno le crepes, i ripieni che possiamo preparare per renderle davvero golose e poi il condimento semplice con besciamella e formaggio. Il tutto va ovviamente in forno per avere una delle ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi più golose. La ricetta di Buzzi per i fazzoletti di crepes.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – FAZZOLETTI DI CREPES DI SIMONE BUZZI

Ingredienti per la base: 3 uova, 250 g di farina 00, 500 g di latte, 100 g burro, erba cipollina q.b.

Per il ripieno: 250 g di salmone affumicato, 150 g di brie, 400 g di ricotta vaccina, 100 g di rughetta, 150 g speck, 150 g di gorgonzola, 150 g di radicchio, 100 g formaggio grattugiato

Per la besciamella: 500 g latte, 50 g farina, 50 g burro, noce moscata

Preparazione: nella ciotola rompiamo le uova e le lavoriamo con il latte uniamo la farina e mescoliamo con la frusta, uniamo il burro fuso ma non bollente e infine l’erba cipollina, abbiamo la pastella che copriamo e mettiamo 30 minuti in frigo.

Cuociamo le crepes nella padella imburrata, un mestolo di pastella per ognuna. Facciamo cuocere dorare sui due lati.

Per il ripieno con salmone mescoliamo il salmone tritato con la rughetta tritata, aggiungiamo il formaggio brie tagliato a pezzetti e metà della ricotta vaccina, mescoliamo bene.

Per il ripieno con speck nella ciotola versiamo il resto della ricotta, il gorgonzola a pezzettini, il radicchio tritato al coltello e lo speck a pezzettini piccoli. Mescoliamo bene.

Per la besciamella sciogliamo il burro nel pentolino e uniamo la farina, facciamo andare e poi uniamo il latte, facciamo cuocere e mescoliamo fino a da addensare, sale e noce moscata e sarà perfetta.

Farciamo le crepes con i ripieni che preferiamo e otteniamo i fazzoletti che mettiamo nella teglia su una base di besciamella. Copriamo con besciamella e formaggio grattugiato. Mettiamo in forno 15 – 20 minuti a 180 gradi.