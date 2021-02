Ricette Mattia e Mauro Improta: ricciola agli agrumi e ricciola al vapore

La ricetta della ricciola di Mattia e Mauro Improta, anzi le ricette degli Improta perché oggi 26 febbraio 2021 per E’ sempre mezzogiorno hanno preparato la ricciola al vapore e la ricciola agli agrumi. Mauro Improta ha solo scottato il pesce e ha arricchito il tutto con gli agrumi e con una insalata agli spinaci e finocchi. Mattia Improta ha cotto il pesce al vapore ma lo ha reso perfetto con la bieta. Dalle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno ecco la ricetta di oggi, la ricetta per fare la ricciola degli Improta. Non perdete le altre ricette in tv con Antonella Clerici, la ricetta della pizza e la ricetta della caprese.

Ingredienti

Per la ricciola agli agrumi: 500 g di filetti ricciola, 1 arancia, 1 limone, 1 spicchio d’aglio, 200 g di spinacini fresco, 1 finocchio, 1 pomodoro camone, 30 g di olive taggiasche, 1 mazzetto di timo, 1 mazzetto di maggiorana, 10 g di fecola di patate, sale, pepe, olio evo

Per la ricciola al vapore: 600 g di tranci di ricciola, 300 g di bieta, 300 g di zucca, 1 limone, 1 mazzetto di menta, 1 mazzetto di timo, 1 spicchio d’aglio, sale e pepe, olio evo

Preparazione per la ricciola agli agrumi: sfilettiamo la ricciola, togliamo le spine, facciamo dei bocconcini, sale, pepe. In padella facciamo scaldare l’olio con timo e maggiorana, la scorza di limone e di arancia, scottiamo velocemente il pesce, due minuti per lato. Nella stessa padella togliamo il pesce e aggiungiamo il succo di agrumi, così deglassiamo, aggiungiamo la fecola, facciamo andare.

Facciamo un’insalatina con finocchi a fette, spinaci freschi, pomodori a fette, sale, pepe, olio e mescoliamo con cura.

Disidratiamo le fettine sottili degli agrumi per qualche ora a 100° C in forno.

Serviamo con l’insalatina la ricciola, arricchiamo con le fettine disidratate.

PER LA RICCIOLA AL VAPORE

Sbollentiamo la bieta e avvolgiamo i bocconcini di ricciola senza sale e pepe. Aromatizziamo l’acqua con la scorza di limone, timo e menta. Sulla pentola disponiamo il cestello per la cottura a vapore. Cuociamo così la ricciola con la bieta. Sul fuoco mettiamo dell’olio con i rametti di menta, portiamo a 60° C, facciamo raffreddare e poi di nuovo portiamo a 60° C.

Tagliamo la zucca a dadini e la brasiamo in pentola con l’olio aromatizzato, poi frulliamo e abbiamo la crema di zucca. In un’altra padella con un filo di olio aromatizzato e lo spicchio d’aglio facciamo saltare i gambi delle biete.

Serviamo su crema di zucca il pesce con la bieta e completiamo con i gambi della bieta croccanti e olio aromatizzato.