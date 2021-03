Tonno glassato al miele, la ricetta di Mattia Improta che piace a tutti

Tonno glassato al miele, la ricetta di Mattia Improta proposta oggi 5 marzo 2021 tra le ricette Eì sempre mezzogiorno. Mentre Mauro Improta con il tonno fresco ha preparato i ravioli aggiungendo stracciatella di burrata, vongole, pomodorini e altro, Mattia Improta ha portato un secondo piatto in stile giapponese, una ricetta nuova che è piaciuta a tutti. Tonno fresco veloce da cucinare, da glassare con il miele, un filo di olio e la salsa di soia, non possono mancare le verdure e il piatto è pronto. Non perdete la ricetta di Mattia Improta del tonno glassato al miele e le altre ricette di oggi di E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE MATTIA IMPROTA E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – TONNO GLASSATO AL MIELE

Ingredienti:

300 g di filetto di tonno

50 ml di salsa soia

3 asparagi

2 carote baby

1 foglio di gelatina

50 ml di succo d’arancia

50 g di miele

sale di Maldon

olio evo e per completare fiori eduli

Preparazione: tagliamo le carote lessate a julienne, tagliamo gli asparagi lessati a pezzi e mettiamo in padella con un filo di olio, facciamo andare.

Nel pentolino facciamo bollire la salsa di soia, togliamo dal fuoco e aggiungiamo succo di limone, succo di arancia e la gelatina, mescoliamo e facciamo riposare e diventa più densa.

Versiamo il miele nella pirofila e passiamo dentro il tonno, lo lacchiamo. Mettiamo il tonno in padella ben calda con un filo di olio, facciamo ben rosolare su tutti i lati.

Spennelliamo la salsa di soia agli agrumi nel piatto. Tagliamo il tonno ben rosolato a fette spesse e adagiamo sulla salsa. Completiamo il piatto con le verdurine saltate in padella e completiamo con un pochino di sale e fiori eduli. Un omaggio al festival di Sanremo i fiori eduli ma non solo perché è il modo giusto per decorare questo piatto delizioso.