Patate farcite, la ricetta gustosa di Zia Cri

La ricetta delle patate ripiene è la ricetta di Zia Cri di oggi 16 marzo 2021 per E’ sempre mezzogiorno. Una vera golosità suggerita oggi da Zia Cri e di certo sarà un piatto che piacerà anche ai bambini. Possiamo farcire le patate come vogliamo ma la ricetta delle patate ripiene di Zia Cri prevede due gustosi ripieni che non possiamo perdere. Iniziamo con la cottura delle patate intere e con tutta la buccia in forno, davvero semplice la ricetta delle patate di oggi da E’ sempre mezzogiorno. Prepariamo però anche l’ottima besciamella, in questo modo sarà tutto davvero perfetto. Serviamo con tutta la carta argentata e la buccia. Mangiamo con il cucchiaino le patate ripiene di zia Cri di oggi.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGRIONO ZIA CRI – PATATE RIPIENE DI OGGI 16 MARZO 2021

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: laviamo le patate, lasciamo la buccia, le avvolgiamo singolarmente nella carta alluminio. Scegliamo sia le patate rosse che gialle, vanno bene un po’ tutte. Mettiamo in forno a 180° C per circa 1 ora, non esageriamo. Capiamo che sono cotte quando le foriamo con la forchetta o con uno spiedino ed è morbida.

Togliamo la carta, tagliamo un po’ di patata, tagliando dalla parte lunga della patata, scaviamo un po’ l’interno della patata, eliminiamo la polpa per accogliere il ripieno.

Prepariamo la besciamella nel modo classico, quindi scaldiamo il latte. In un’altra pentola mettiamo farina e burro, mescoliamo sempre e facciamo colorare un po’, aggiungiamo il latte, aromatizziamo con sale, pepe bianco, facciamo addensare sempre mescolando.

Tagliamo la pancetta a dadini ma va bene anche altro come prosciutto, salame, quello che abbiamo in frigo. Alla pancetta aggiungiamo il prezzemolo tritato al coltello, formaggio grattugiato, la scamorza a dadini e la polpa della patata schiacciata. Mescoliamo e aggiungiamo anche la besciamella, un bel mestolo, amalgamiamo e farciamo le patate cotte in forno. Formaggio grattugiato sopra e mettiamo in forno 10 – 12 minuti circa a 180 – 200° C.