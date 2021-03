Torta di mele con mascarpone e pistacchi, la ricetta di Zia Cri

Una torta di mele a modo suo, la ricetta di Zia Cri per le ricette dolci E’ sempre mezzogiorno di oggi 15 marzo 2021. Una torta di mele con la granella di pistacchi e il mascarpone, una torta che sarà molto soffice e se avanza anche per il giorno dopo potremo capirlo. Difficile però che la torta di mele di oggi di zia Cri per E’ sempre mezzogiorno avanzi. Sono tante le ricette per fare le torte di mele e questa è quella preferita dalla zia XCri. Davvero originale l’aggiungere la granella di pistacchi non solo sopra ma anche nell’impasto. Non manca la scorza di limone grattugiata e tutta la morbidezza che regala il mascarpone. Invece del burro c’è l’olio di semi. Ecco la ricetta della torta di mele di E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI ZIA CRI – LA TORTA DI MELE

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: montiamo le uova con lo zucchero (teniamo da parte un po’ di zucchero che useremo dopo). Aggiungiamo a filo l’olio di semi e continuiamo a lavorare il composto con la frusta elettrica o anche a mano. Aggiungiamo il mascarpone diluito con il latte, amalgamiamo bene.

Misceliamo insieme la farina e il lievito e poi versiamo il tutto nel composto e amalgamiamo bene. Aggiungiamo anche la granella di pistacchi e la scorza grattugiata di limone. Peliamo due mele, tagliamo a dadini, le aggiungiamo al composto, amalgamiamo il tutto.

Versiamo il tutto nello stampo imburrato e infarinato, livelliamo. Le altre due mele invece le tagliamo a fette e le disponiamo a raggiera sulla torta, ovviamente senza buccia. Mettiamo in forno a 170° C per 40 – 45 minuti perché è alta.