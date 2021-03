Torta alla birra, la ricetta golosa di zia Cri

La ricetta della torta alla birra di zia Cri, la ricetta dolce E’ sempre mezzogiorno di oggi 9 marzo 2021. La puntata di oggi di E’ sempre mezzogiorno inizia proprio parlando della birra artigianale, zia Cri ha pensato quindi alla torta alla birra. Un dolce davvero originale nella cucina di Antonella Clerici, una torta non solo con la birra ma con i canditi, con l’uvetta, in più con una crema speciale al cioccolato bianco. Tanti ingredienti per la torta di oggi di zia Cri, un’idea originale da copiare subito. Prepariamo però la crema la sera prima, va messa in frigo, oppure possiamo anche scegliere di fare la torta senza farcia.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI ZIA CRI – LA RICETTA DELLA TORTA ALLA BIRRA

Ingredienti: 150 ml birra stout, 220 g di farina, 110 g di burro, 3 uova, 200 g di zucchero di canna, 200 g di uvetta, 50 g di cedro candito, 50 g di arancia candita, 1/2 cucchiaino di bicarbonato, cannella, noce moscata, zenzero, chiodi di garofano in polvere, sale

Per la crema: 200 g di cioccolato bianco, 120 ml ldi atte, 6 g di miele, 1 g di gelatina, 230 ml di panna

Preparazione: mettiamo in ammollo la gelatina nell’acqua fredda.

Nella ciotola mettiamo la farina, lo zucchero di canna, il burro freddo a pezzi, mescoliamo e aggiungiamo l’uvetta ammollata, i canditi che preferiamo, lavoriamo il tutto, aggiungiamo cannella, noce moscata, zenzero, chiodi di garofano in polvere, sale.

In un pentolino scaldiamo il latte. In una ciotola spezzettiamo il cioccolato bianco, aggiungiamo il latte caldo e la gelatina strizzata. Lavoriamo con il mixer a immersione e qui aggiungiamo la panna fredda e il miele, lavoriamo ancora con il mixer, abbiamo un composto liquido. Mettiamo in frigo per una notte intera. Così avremo una crema ben compatta. La ricetta della piadina romagnola di Zia Cri

In un altro pentolino scaldiamo la birra e aggiungiamo il bicarbonato, aggiungiamo le uova intere, mescoliamo bene il tutto con la frusta a mano e versiamo questo composto nella ciotola con la farina, amalgamiamo bene.

Versiamo l’impasto nello stampo imburrato e infarinato. Mettiamo in forno a 180° C statico per 1 ora. Se forno ventilato invece a 170° C sempre per 1 ora. Farciamo la torta fatta raffreddare con la crema fredda preparata il giorno prima. Possiamo renderla più bella se il ripieno di crema lo mettiamo a ciuffi. Completiamo con i ciuffi di crema anche sopra.