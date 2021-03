Saltimbocca alla romagnola con zucchine al rosmarino, ricetta di Zia Cri

La ricetta dei saltimbocca alla romagnola di Zai Cri, il secondo piatto di oggi 18 marzo 2021 da E’ sempre mezzogiorno. Una golosità classica da servire con le zucchine al rosmarino ma in più Zia Cri aggiunge anche le foglie di salvia fritte. I saltimbocca preparati con le fettine di prosciutto crudo e la salvia, un po’ di farina, il tutto molto semplice ma in questo modo la carne diventa davvero molto più gustosa. E’ una giornata particolare oggi ricordando le vittime del covid e Antonella Clerici suggerisce di preparare qualcosa di buono, pe sentirsi meglio, perché è giusto non abbattersi. Ecco la ricetta di oggi di Zia Cri della carne che diventa saltimbocca alla romagnola.

RICETTE ZIA CRI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – SALTIMBOCCA ALLA ROMAGNOLA CON ZUCCHINE AL ROSMARINO

Ingredienti – Per i saltimbocca: 8 fettine di lonza di maiale, 8 fette di prosciutto crudo, 8 foglie di salvia fresche, 40 g di burro, 40 grammi di farina, 1\2 bicchiere di vino bianco secco, olio evo, sale e pepe

Per le zucchine al rosmarino: 4 zucchine romanesche, 1 rametto di rosmarino, 2 spicchi d’aglio, 40 g di pangrattato, olio evo, sale e pepe

Preparazione: disponiamo le fettine sul tavolo e aggiungiamo su ogni fettina una fettina di prosciutto crudo. La fettina di prosciutto deve essere poco più piccola della carne. Aggiungiamo al centro la foglia di salvia, schiacciamo un po’ e fermiamo il tutto con lo stuzzicadenti. Spolveriamo con la farina.

In padella scaldiamo un filo di olio con la noce di burro, facciamo così rosolare le fettine di carne sui due lati, saliamo e pepiamo e poi sfumiamo con il vino bianco.

Laviamo le zucchine, le tagliamo a dadini. In un’altra padella facciamo rosolare l’aglio con un po’ di olio e rosmarino. Aggiungiamo le zucchine e saliamo, pepiamo e facciamo cuocere a fiamma altri per una decina di minuti. Poi aggiungiamo il pane grattugiato e facciamo cuocere qualche minuto a fiamma alta per rendere croccante il pane grattugiato.

Zia Cri ha aggiunto anche delle foglie di salvia fritte. Serviamo la carne con le zucchine, il tutto ben caldo.