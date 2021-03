La ricetta della sogliola alla mediterranea di Mattia e Mauro Improta

La ricetta della sogliola alla mediterranea è di Mattia e Mauro Improta è il secondo piatto E’ sempre mezzogiorno di oggi 24 marzo 2021. Una ricetta originale e golosa a base di pesce, con la sogliola e l’indivia, patate, fagiolini e pomodorini ma tutta la preparazione è da seguire. La sogliola è molto digeribile ed è perfetta per tutti. Antonella Clerici ricorda che la mamma comprava sempre la sogliola per lei e la sorella mentre per lei e il papà comprava il baccalà che costava meno. Ricordi e ricette nella cucina di E’ sempre mezzogiorno e questa ricetta di Mauro Importa della sogliola alla mediterranea è una vera delizia da provare, magari per una cena o un secondo piatto in un pranzo speciale.

E’ SEMPRE MEZZOGIORNOLA RICETTA DI MAURO IMPROTA DELLA SOGLIOLA ALLA MEDITERRANEA

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: facciamo spellare la sogliola e togliere le pinne laterali; ci facciamo aiutare dal pescivendolo. Ci facciamo tagliare il pesce in due filetti ma lasciamo la spina centrale. Tagliamo poi a pezzi che saliamo leggermente e passiamo nella farina. Disponiamo in padella sul filo di olio caldo, aggiungiamo le erbe aromatiche, maggiorana, timo e alloro. Giriamo i filetti di pesce per farli rosolare e aggiungiamo fiocchetti di burro che facciamo sciogliere.

Peliamo le patate e tagliamo a fette, mettiamo nell’acqua con aceto e facciamo bollire circa 4 minuti. Tagliamo l’indivia in 4 spicchi, spennelliamo con il miele. Mettiamo in padella con olio, olive, pinoli, uvetta e aggiungiamo lo zucchero, facciamo andare.

In un’altra padella facciamo insaporire con olio e aglio i pomodorini. Aggiungiamo qui anche i fagiolini che abbiamo lessato in acqua bollente. Scoliamo le patate e aggiungiamo in padella, facciamo insaporire. Ovviamente saliamo.

Per insaporire il tutto alla fine mettiamo il pesce nella padella con i fagiolini. Serviamo ben caldo sull’indivia.