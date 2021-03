Anima e cozze, la ricetta con la mozzarella di Mauro Improta

Anima e cozze, la ricetta di Mauro Improta per E’ sempre mezzogiorno, la ricetta mozzarella e cozze di oggi 19 marzo 2021. Questa volta è Mauro a proporre la ricetta innovativa e magari è da provare la mozzarella fritta con i taralli, ma è da provare anche lo spiedino con le cozze. Come sempre tanti passaggi nelle ricette di mauro Improta per E’ sempre mezzogiorno, una ricetta che ha bisogno di più tempo in tv. Di seguito tutti i passaggi per preparare anima e cozze, le fette di mozzarella fritte con i taralli napoletani e gli spiedini di cozze. Non perdete le altre ricette di Mattia e Mauro Improta.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI MAURO IMPROTA – ANIMA E COZZE

Ingredienti – per la mozzarella panata: 300 g di mozzarella di bufala, 1 uovo, 2 taralli napoletani

Per gli spiedini di cozze: 300 g di cozze, 1 spicchio d’aglio, 50 g di pangrattato, 50 g di prezzemolo tritato

Ingredienti per la salsa: 150 g di pomodorini gialli, 1 spicchio d’aglio

Per la tartare di pomodoro: 1 pomodoro ramato, 5 foglie di basilico, 2 rametti di origano fresco, prezzemolo, olio di oliva, sale e pepe

Preparazione: in padella con aglio e olio apriamo le cozze coprendo con il coperchio. Teniamo da parte le cozze a cui togliamo i gusci, ovviamente con tutto il loro liquido. Infilziamo le cozze negli spiedini. In un’altra ciotola mettiamo pane grattugiato, prezzemolo fresco tritato e l’origano. Passiamo gli spiedini nel mix appena preparato. Facciamo rosolare in padella con l’olio. La ricetta di Mattia Improta della pizza di scarola fritta

Frulliamo i taralli napoletani, quelli con le mandorle, li tritiamo in modo grossolano. Tagliamo la mozzarella a fette spesse. Nella ciotola rompiamo l’uovo e sbattiamo con la forchetta. Passiamo le fette di mozzarella prima nell’uovo e poi nei taralli tritati. In un’altra padella scaldiamo abbondante olio e friggiamo le fette di mozzarella, basta poco tempo di cottura, si devono solo dorare. Scoliamo su carta da cucina.

Tagliamo i pomodorini gialli. In un pentolino facciamo soffriggere un po’ di olio con l’aglio e aggiungiamo i pomodorini, facciamo cuocere velocemente, saliamo, bastano 5 minuti e frulliamo il tutto, poi filtriamo col colino.

Serviamo sulla salsa gialla la mozzarella e aggiungiamo gli spiedini di cozze. Completiamo con la tartare di pomodori rossi condita con olio, origano, sale, pepe e prezzemolo fresco tritato.