La ricetta del curry di pollo al burro da E’ sempre mezzogiorno, il piatto indiano di oggi 24 marzo 2021. Una ricetta suggerita da Simrana Sharma, una ragazza giovanissima che a Roma gestisce il ristornate di famiglia, ovviamente ristorante indiano. Una vera bomba la ricetta del pollo con la salsa con tante spezie, un piatto per chi adora sperimentare nuove ricette, nuove preparazioni, diverse da quelle a cui siamo abituati. La ricetta indiana del pollo al curry è la vera ricetta. Sirmana è un’amica di Lorenzo Biagiarelli, è ancora una volta lui a scovare nuovi protagonisti per la cucina di Antonella Clerici, a proporci di assaggiare piatti che non sono italiani pur senza viaggiare. Ecco la ricetta di oggi del curry di pollo al burro. Non mancano la panna e spezie da scoprire.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA INDIANA DEL CURRY DI POLLO AL BURRO

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: in padella versiamo un po’ di olio con abbondante aglio tritato, 4 spicchi, aggiungiamo anche tanta cipolla tritata, facciamo soffriggere e poi aggiungiamo anche il pomodoro a pezzi e le spezie. Aggiungiamo le spezie dopo il pomodoro per non farle bruciare. Aggiungiamo anche due cucchiaini garam masala, un insieme di spezie tostate e ridotte in polvere, che possiamo facilmente comprare. Aggiungiamo anche la curcuma e poi del peperoncino indiano, il cumino, lo zenzero in polvere, i semi di cumino interi, il fieno greco. Mescoliamo e se è necessario aggiungiamo un po’ di acqua, facciamo cuocere e quando è cotto lo frulliamo aggiungiamo gli anacardi.

In un’altra padella cuociamo il pollo a bocconcini piccoli con olio e curry, aggiungiamo poi la salsa appena ottenuta. Aggiungiamo burro, panna da cucina e facciamo insaporire e anche asciugare un po’ l’acqua e serviamo il curry di pollo al burro.