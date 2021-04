Soufflè di formaggio, la ricetta di Angela Frenda omaggio a La mia Africa

La ricetta del soufflè di formaggio, la ricetta di oggi 6 aprile 2021 di Angela Frenda e Zia Cri. E’ un omaggio dalla cucina di E’ sempre mezzogiorno al film La mia Africa. Un omaggio di Angela Frenda che ha ovviamente raccontato dei due attori protagonisti, del film che da sempre incanta chi l’ha visto. Il soufflè al formaggio è semplice da preparare, facciamo una besciamella e poi aggiungiamo gli altri ingredienti dando al soufflè il gusto che vogliamo in base ai formaggi grattugiati scelti. Possiamo utilizzare i formaggi che abbiamo in frigo. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno ma anche le altre ricette e le storie raccontate da Angela Frenda.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI ZIA CRI E ANGELA FRENDA – LA RICETTA DEL SOUFFLE’ AL FORMAGGIO

Ingredienti: 30 g di farina, 35 g di burro, 300 ml di latte, 4 uova, 1 albume, 150 g di formaggio grattugiato, noce moscata, sale e pepe

Preparazione: facciamo la besciamella nel modo classico, versiamo il burro nella pentola, facciamo sciogliere e aggiungiamo la farina, mescoliamo e facciamo dorare, poi versiamo il latte, saliamo, pepiamo, aggiungiamo anche la noce moscata grattugiata e amalgamiamo fino ad ottenere una besciamella molto densa.

Nella ciotola versiamo la besciamella che abbiamo fatto raffreddare e che abbiamo preparato più dura, aggiungiamo i tuorli, mescoliamo. Aggiungiamo i formaggi grattugiati, quelli che abbiamo, mescoliamo. Montiamo gli albumi a neve ben ferma e aggiungiamo al composto, mescoliamo con delicatezza. In base al formaggio scelto diamo il sapore al soufflè.

Versiamo il tutto in uno stampo grande imburrato oppure versiamo negli stampini piccoli sempre imburrati. Mettiamo in forno a 180° C 40 – 45 minuti, se facciamo un unico soufflè nello stampo grande. Gustiamo il soufflè dividendo in porzioni, ma di certo saranno più carine le monoporzioni nelle piccole cocotte. In questo caso ovviamente il tempo di cottura è ridotto.