Controfiletto di manzo all’Aglianico, la ricetta degli Improta

La ricetta del controfiletto di manzo all’Aglianico, il secondo piatto dalle ricette E’ sempre mezzogiorno di Mattia e Mauro Improta. Un secondo piatto molto gustoso perché gli Improta ci regalano una ricetta completa, perfetta nella sua preparazione, nel modo in cui la servono, una vera delizia. Tutti i passaggi della ricetta spiegata nel dettaglio, il controfiletto di manzo al vino rosso in questo modo possiamo davvero farlo tutti a casa. Iniziamo legando la carne con lo spago, avremo così un controfiletto perfetto, seguiamo poi con gli altri passaggi. Non perdete questa ricetta degli Improta di oggi 7 aprile 2021, il secondo piatto con il filetto di manzo.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – CONTROFILETTO DI MANZO ALL’AGLIANICO

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: leghiamo la carne con lo spago. Senza aggiungere altro sigilliamo in padella con un po’ di olio, rosoliamo su tutti i lati. Solo dopo aggiungiamo in padella anche i rametti di rosmarino e l’aglio, foglie di salvia e poi anche un po’ di burro chiarificato. Spostiamo nella teglia da forno e mettiamo in forno a 180° C per 12 minuti.

Nella stessa padella dove ha rosolato la carne aggiunge il miele e lascia andare fino a farlo imbrunire, così sgrassa il sughetto. Aggiungiamo poi il vino, facciamo andare.

Disponiamo sulla teglia le fette di prosciutto crudo e su ognuna da un lato disponiamo gli asparagi e una fettina di formaggio. Arrotoliamo e abbiamo gli involtini, disponiamo sulla teglia, aggiungiamo fiocchetti di burro e mettiamo in forno a 170° C per 5 minuti.

In padella facciamo saltare le carotine con olio, aglio e rosmarino.

Tagliamo la carne a fette e serviamo con le carote, gli involtini di prosciutto e asparagi e completiamo con la salsetta al vino rosso.