Cestini croccanti con insalata di tacchino, la ricetta di Daniele Persegani

La ricetta dei cestini croccanti con insalata di tacchino di Daniele Persegani, una delle ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 20 aprile 2021. Un piatto perfetto per mangiare la carne di tacchino in modo diverso ma è anche il modo in cui Persegani serve questi cestini croccanti con insalata di tacchino che ci piace molto. Le ricette di Daniele Persegani per E’ sempre mezzogiorno sono tutte da provare ma questi straccetti di tacchino sono davvero veloci da preparare. Inoltre, non solo i cestini di pasta fillo ma anche i pomodorini al forno, tutto da seguire nel dettaglio con la ricetta completa. Ecco la ricetta del tacchino servito nei cestini di pasta fillo di Daniele Persegani per le nuove ricette E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI DANIELE PERSEGANI

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: stendiamo la pasta fillo e ritagliamo i quadrati di pasta. 4 0 5 strati uno sull’altro spennellati con il burro li disponiamo nelle coccotte, saranno i nostri cestini. Mettiamo in forno a 190° C per 10 – 12 minuti.

I pomodorini li incidiamo a croce sul fondo e disponiamo nella teglia foderata con la carta forno, condiamo con sale, timo, origano, pepe, olio. Mettiamo in forno a 130° C per circa 1 ora.

In padella versiamo un po’ di olio, facciamo scaldare. Tagliamo il petto di tacchino e tagliamo a striscette, come gli straccetti. Aggiungiamo la carne in padella e mettiamo anche la senape dolce, la salsa in pratica. Saliamo e aggiungiamo la salsa worcester, succo di limone e l’uvetta messa a bagno nel prosecco, aggiungiamo tutto in padella. Facciamo andare e poi intiepidire in una ciotola grande. Tagliamo il sedano bianco e la lattuga, tutto a pezzetti e aggiungiamo al tacchino.

Mescoliamo insieme lo yogurt con la maionese e il pepe macinato fresco, aggiungiamo due cucchiai nella ciotola, mescoliamo. In padella facciamo tostare i pinoli con il pane a dadini, con un po’ di sale e un pochino di olio di oliva.

Nei cestini di fillo mettiamo un po’ di sedano e di lattuga a pezzettini e non conditi, aggiungiamo il tacchino, il pomodorino, pinoli e pane tostati. Completiamo col ciuffo di maionese e yogurt.