Involtini di tacchino, la ricetta di Barbara De Nigris

La ricetta degli involtini di tacchino di Barbara De Nigris oggi 30 aprile 2021 è ben più di un secondo piatto. Dalle ricette E’ sempre mezzogiorno gli involtini di tacchino farciti con prosciutto crudo e formaggio, rosolati in padella e poi cotti in forno. Frae gli involtini di Barbra di oggi è molto semplice ma anche le patate condite con il brodo e gli altri ingredienti sono facili da preparare. Completiamo gli involtini di carne con la riduzione di aceto di lamponi, una vera bontà. Ecco la ricetta degli involtini di tacchino con le patate e riduzione di aceto di lampone di Barbara De Nigris.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – INVOLTINI DI TACCHINO DI BARBARA DE NIGRIS

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: battiamo le fette di carne di tacchino tra due fogli di carta forno, le rendiamo più sottoli. Su ogni fetta di carne disponiamo una fetta di prosciutto crudo e una fetta di formaggio, arrotoliamo e chiudiamo con un filo di erba cipollina. Passiamo nella farina e li cuociamo prima nella padella antiaderente, li facciamo rosolare bene con un po’ di burro e lo spicchio di aglio, solo dopo sfumiamo con il vino bianco, facciamo evaporare. Disponiamo poi gli involtini rosolati sulla teglia e mettiamo in forno a 160° C per circa 20 minuti.

Lessiamo le patate con la buccia in acqua salata per 30 – 40 minuti. Scoliamo, peliamo e tagliamo a fette né spesse né sottili, non dobbiamo rovinarle.

Abbiamo un brodo vegetale che versiamo nella ciotola e uniamo olio, aceto, cipolla tagliata a fettine, erba cipollina fresca tritata, il prezzemolo fresco tritato, la senape, mescoliamo e lasciamo da parte. Alle patate tiepidi tagliate a fette e messe nella ciotola grande aggiungiamo il brodo, teniamo da parte, aggiungiamo anche i cetriolini sott’aceto.

Passiamo alla riduzione di aceto di lampone: zucchero di canna e aceto di lamponi li versiamo nel pentolino, facciamo ridurre, serviranno almeno 6 minuti dal bollore.

Serviamo gli involtini di tacchino con le patate e completiamo versando sulla carne un pochino di riduzione.