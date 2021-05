Zuppa di cannellini e finocchi, la ricetta di Marco Bianchi

Zuppa di cannellini e finocchi è la ricetta di Marco Bianchi di oggi 10 maggio 2021 da E’ sempre mezzogiorno. Un piatto che fa bene ed è buonissimo e come sempre Marco Bianchi ci suggerisce dei passaggi semplici per una ricetta che si prepara davvero in poco tempo. Partiamo ovviamente dai fagioli già lessati, il consiglio è di usare i cannellini. In più nella ricetta della zuppa c’è il peperoncino, questo possiamo anche evitarlo. Con la zuppa di fagioli e finocchi avremo in poco tempo un ottimo piatto completo che magari possiamo servire con dell’ottimo pane. Perfette anche le fette di pane tostato. Non perdete la ricetta della zuppa di cannellini di Marco Bianchi e le altre ricette viste nella puntata del lunedì di Antonella Clerici.

RICETTE MARCO BIANCHI PER E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DELLA ZUPPA DI FAGIOLI CANNELLINI E FINOCCHI

Ingredienti: 800 g di fagioli cannellini lessati, 1 cipolla, 3 finocchi, peperoncino fresco, 250 ml di passata di pomodoro, 50 g di concentrato di pomodoro, 10 g di paprika dolce, olio evo

Preparazione: abbiamo i fagioli cannellini già lessati, possiamo comprarli nei barattoli di vetro già pronti oppure mettere a bagno i fagioli e poi cuocerli in acqua, non è difficile.

Nella pentola grande versiamo i fagioli già cotti, aggiungiamo la cipolla tritata, i finocchi tagliati a pezzette e iniziamo la cottura. Aggiungiamo subito il peperoncino a piacere, uniamo la passata di pomodoro, il concentrato di pomodoro che Marco aggiunge spesso, quindi la paprika dolce, mescoliamo e portiamo a bollore.

Facciamo sobbollire la nostra zuppa per circa 20 minuti, i finocchi si devono ben ammorbidire. Condiamo alla fine con olio di oliva e serviamo la zuppa di fagioli e finocchi ben calda. Ovviamente gustiamo la zuppa con dell’ottimo pane, magari un pane di Fulvio Marino.