Zuppa di cipolle e fagioli, la ricetta

La ricetta della zuppa di cipolle e fagioli è la ricetta Cotto e Mangiato suggerita da Tessa Gelisio, un secondo piatto o forse anche un piatto completo. Infatti, non è una semplice zuppa di cipolle perché Tessa aggiunge i fagioli e aggiunge ovviamente anche dell’ottimo pane tostato in forno. La zuppa di cipolle è una ricetta toscana ma Tessa Gelisio la rende una ricetta molto personale, è sua l’idea di aggiunger ei fagioli, quindi è una zuppa molto ricca. Perfetta da gustare calda. Non perdete questa e le altre ricette Cotto e Mangiato, sono davvero tantissime le idee, i suggerimenti nella rubrica di cucina di Studio Aperto.

RICETTE COTTO E MANGIATO – LA RICETTA DELLA ZUPPA DI CIPOLLE E FAGIOLI

Ingredienti e preparazione: tagliamo 500 g di cipolle bianche a fettine molto sottili. In un tegame versiamo un po’ di olio di oliva, aggiungiamo le cipolle, saliamo e in questo modo tireranno fuori la loro acqua. Facciamo stufare.

Prepariamo il classico brodo quindi con sedano carota e cipolla ma prima in una padella con un filo di olio rendiamo croccante una cipolla tagliata a metà.

Aggiungiamo il brodo pronto e bollente nella padella con le cipolle, le dobbiamo coprire e facciamo cuocere 20 minuti con il coperchio. Poi aggiungiamo altro brodo, ne aggiungiamo la quantità necessaria in base a quanto vogliamo liquida la nostra zuppa di cipolle. Facciamo cuocere altri 20 minuti coperto.

Tagliamo a fette il pane e disponiamo sulla teglia, mettiamo in forno a 200° C il tempo necessario per tostare.

La zuppa è pronta e la serviamo aggiungendo i fagioli già lessati e caldi, le fette di pane tostato e formaggio pecorino semi stagionato grattugiato in modo grossolano. Serviamo ben calda.