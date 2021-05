Involtini di vitello con piselli e guanciale, la ricetta di Gian Piero Fava di oggi 17 maggio 2021 per le ricette E’ sempre mezzogiorno. Un secondo piatto molto goloso, completo con il contorno di piselli e guanciale e il sughetto che Gian Piero Fava ci mostra. Tutto molto semplice con le ricette E’ sempre mezzogiorno e abbiamo così un nuovo piatto, anche se gli involtini di vitello li conosciamo un po’ tutti. Lo chef di Antonella Clerici propone altre idee per dare più gusto alla carne. Non perdete questa e le altre ricette di Gian Piero fava, i fagottini di carne con ripieno di prosciutto e formaggio.

RICETTE GIAN PIERO FAVA E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – INVOLTINI DI VITELLO CON PISELLI E GUANCIALE

Ingredienti: 500 g piselli, 100 g guanciale, 2 cipollotti grandi, 250 ml brodo vegetale – 6 fette di fesa di vitello, 50 g pecorino grattugiato, 6 fette di prosciutto crudo, 6 foglie di salvia, 150 g taleggio, 3 uova, 100 g farina 0 – scarti di vitello, 1 cipolla, 1 carota, 3 coste di sedano, 1 bicchiere di vino bianco, ghiaccio

Preparazione: stendiamo le fettine di vitello e le rendiamo sottili con il batticarne. Cospargiamo con il pecorino grattugiato, adagiamo anche il prosciutto, la salvia, il taleggio tagliato a bastoncino. Chiudiamo e otteniamo i fagottini, facciamo attenzione, il ripieno non deve uscire in cottura.

Passiamo gli involtini nella farina e poi nelle uova sbattute. Mettiamo gli involtini in padella con abbondane olio, devono formare una crosticina, solo dopo li mettiamo in forno a 160° C per 15 minuti.

Lessiamo i piselli per 7 minuti. Facciamo rosolare in padella il cipollotto tagliato a julienne e il guanciale tagliato allo stesso modo, aggiungiamo poi i piselli scolati e cuociamo 10 minuti aggiungendo un po’ di brodo vegetale.

In un pentolino mettiamo olio e scarti di vitello, tostiamo e uniamo la cipolla, sedano, carota tagliati a dadini, bagniamo con il vino bianco, facciamo evaporare e aggiungiamo il ghiaccio. Facciamo cuocere 30 minuti circa. Filtriamo e riduciamo il fondo di cottura con l’amido di mais sciolto in acqua, saliamo, pepiamo.

Serviamo i piselli, gli involtini e condiamo con il sughetto.