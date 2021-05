Parmigiana di melanzane leggera, la ricetta di Tessa Gelisio

La ricetta della parmigiana di melanzane leggera è il secondo piatto che Tessa Gelisio ha proposto nella puntata Cotto e Mangiato di oggi 20 maggio 2021. Le melanzane non sono fritte ma grigliate e la salsa di pomodoro è molto leggera, non mancano però mozzarella e formaggio grattugiato, meglio se parmigiano reggiano o grana. Come sempre le ricette di Tessa Gelisio per Cotto e Mangiato sono facili e veloci. Non perdete questa ricetta della parmigiana di melanzane Cotto e Mangiato ma anche le altre ricette che Tessa Gelisio suggerisce ogni giorno su Italia 1 per la rubrica golosa di Studio Aperto.

RICETTE COTTO E MANGIATO DI TESSA GELISIO – PARMIGIANA DI MELANZANE LEGGERA

Ingredienti e preparazione per la parmigiana di melanzane light: affettiamo due melanzane lunghe con tutta la buccia, le tagliamo ovviamente per la lunghezza. Condiamo con olio e sale e grigliamo.

Per la salsa di pomodoro laviamo 1 kg di pomodori rossi maturi, li incidiamo con una croce e versiamo nell’acqua bollente, pochi secondi e li scoliamo, raffreddiamo sotto l’acqua corrente e li possiamo sbucciare. Tagliamo a metà i pomodori ed eliminiamo i semi, tagliamo a pezzi.

Affettiamo sottile una cipolla bianca, versiamo nella pentola con un po’ di olio, facciamo soffriggere e aggiungiamo i pomodori, saliamo, aggiungiamo timo e basilico e facciamo cuocere. Eliminiamo i pezzi grossi di timo e basilico e frulliamo il tutto, passiamo al colino e così abbiamo una salsa molto liscia.

Nella teglia versiamo un po’ di salsa, adagiamo le fette di melanzane grigliate, altro pomodoro, il formaggio grattugiato, la mozzarella tagliata a fettine e poi ancora melanzane e proseguiamo con gli strati fino ad esaurire gli ingredienti. Non dimentichiamo qualche foglia di basilico e completiamo con il formaggio grattugiato. Mettiamo in forno a 180° C per 15 minuti.