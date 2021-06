Polpettine di lenticchie, la ricetta di Zia Cri

La ricetta delle polpettine di lenticchie, è la ricetta E’ sempre mezzogiorno di oggi 1 giugno 2021di Zia Cri. Polpette di lenticchie, sono molto gustose e possono sostituire le polpette di carne o possiamo aggiungerle alla carne del nostro menù settimanale. Una ricetta perfetta per tutti e con le polpettine di lenticchie siamo sicuri che Zia Cri farà mangiare le lenticchie anche ai bambini. Zia Cri abbina alla ricetta delle polpette di lenticchie di E’ sempre mezzogiorno una insalata e lo yogurt condito con sale, pepe, succo di limone ed erba cipollina. Non perdete questa e le altre ricette in tv di oggi, la ricetta con le lenticchie.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – POLPETTINE DI LENTICCHIE

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: mettiamo le lenticchie 30 minuti a bagno in acqua. Versiamo le lenticchie nella pentola, copriamo con altra acqua e facciamo cuocere massimo 30 minuti. La cottura dipende anche dal tipo di lenticchia. In realtà molti non mettono nemmeno a bagno le lenticchie, semplicemente le lavano sotto l’acqua corrente.

Le lenticchie lessate e scolate le frulliamo e poi aggiungiamo il pane grattugiato, le uova che aiutano a legare, aggiungiamo anche il prezzemolo fresco tritato, sale, pepe, curry, paprica. Le spezie possiamo sostituirle in base al nostro gusto, magari preferiamo cumino, noce moscata o altro. Frulliamo ancora e versiamo nella ciotola aggiungiamo il pane grattugiato, mescoliamo bene e otteniamo un composto perfetto per fare le polpette.

Inumidiamo le mani e creiamo le polpettine, passiamo nella farina e friggiamo in olio profondo e bollente, scoliamo su carta da cucina.

Allo yogurt uniamo sale, pepe, erba cipollina tritata e succo di limone, mescoliamo bene e lasciamo insaporire. Abbiamo anche un’insalata estiva che serviamo con lo yogurt greco nella ciotolina. Le polpette sono ottime sia fredde che calde.