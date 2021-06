Roll di manzo con ricotta, ricetta di Francesca Marsetti

La ricetta del roll di manzo con ricotta è il secondo piatto di Francesca Marsetti di oggi 1 giugno 2021 per le ricette E’ mezzogiorno. Una ricetta estiva di Francesca Marsetti, una ricetta facile e golosa dalla cucina di E’ sempre mezzogiorno. Attenzione perché il roll di carne fresca è con carne cruda e dobbiamo non solo avere ottimi ingredienti ma anche mantenere la catena del freddo. Carpaccio di carne, rotolo di carne, ripieno di ricotta con rucola ed erba cipollina e in più scorze di limone caramellate e non solo, non finisce qui la ricetta di oggi di Francesca Marsetti, la ricetta con la carne di manzo, la ricetta del roll di manzo con ricotta.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 1 GIUGNO 2021 – ROLL DI MANZO CON RICOTTA

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: sulla pellicola per alimenti disponiamo le fettine di carne che devono essere molto sottili. Le sovrapponiamo leggermente per creare un base compatta.

Nella ciotola lavoriamo la ricotta con la rucola tritata, olio, pepe, erba cipollina tritata, versiamo questa farcia sulla carne, dobbiamo spalmarla lasciando liberi solo i bordi. Arrotoliamo con l’aiuto della pellicola e otteniamo un rotolo che chiudiamo bene con la pellicola. Mettiamo in frigo. Possiamo fare questa operazione anche il giorno prima, è importante mettere subito in frigo.

Spremiamo il limone e aggiungiamo sale e pepe fresco macinato, frulliamo con il mixer a immersione.

Con la scorza di limone facciamo una julienne, ovvero striscioline sottilissime e senza la parte bianca del limone. Se abbiamo poco tempo mettiamo le scorze nel colino e versiamo sopra l’acqua bollente.

Nel pentolino mettiamo acqua e zucchero in parti uguali, facciamo bollire aggiungendo le scorze di limone scolate e facciamo andare.

Per fare il pane alla curcuma tagliamo il pane per tramezzini e frulliamo velocemente con olio, pepe macinato fresco, aggiungiamo anche origano e curcuma, una frullata veloce e abbiamo delle briciole colorate. Versiamo sulla teglia foderata con la carta forno e mettiamo in forno a 150° C per 15 minuti

Prendiamo il roll dal frigo, tagliamo a fette spesse, disponiamo nel vassoio. Scoliamo le scorze di limone caramellate e aggiungiamo sulle fette di carne ripiene, completiamo con l’emulsione olio, sale e pepe e con le briciole di pane tostate in forno.