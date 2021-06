Filetto all’italiana, la ricetta di Barbara De Nigris

La ricetta del filetto all’italiana è il secondo piatto di Barbara De Nigris di oggi 2 giugno 2021, la ricetta E’ sempre mezzogiorno. Il rabarbaro è ricco di polifenoli, la dottoressa Evelina Flachi ci racconta come sia importante, anche per la digestione, viene infatti usato come estratto anche per le caramelle. Ottimo per la colecisti e l’attività intestinale. Facciamo attenzione perché se esageriamo con il decotto ha un’azione lassativa importante. La ricetta del filetto di oggi di E’ sempre mezzogiorno è un piatto completo con la salsa di rabarbaro, fagiolini e patate all’insalata, filetto rosolato in padella e cotto in forno. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi.

RICETTE BARBARA DE NIGRIS E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – FILETTO ALL’ITALIANA CON SALSA DI RABARBARO

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: in un fondo di olio di oliva facciamo soffriggere la cipolla a fettine, uniamo il rabarbaro tagliato a bastoncini, saliamo e facciamo cuocere pochi minuti, uniamo poi lo zucchero e il vino rosso, facciamo cuocere, deve disfarsi tutto, sarà la nostra salsina che non ha bisogno di essere frullata.

In un altro tegame versiamo un po' di olio e rosmarino e rosoliamo il filetto, facciamo poi riposare 5 minuti in una pirofila 5 minuti coperto con la pellicola e poi spalmiamo sopra la senape e mettiamo in forno 200° C per 15 – 20 minuti. Tagliamo il filetto a fette.

Come contorno facciamo lessare i fagiolini e le patate, tagliamo le patate a pezzi e condiamo il tutto con olio, sale. Serviamo la carne con patate, fagiolini e la salsa al rabarbaro e cipolle.

E’ un delizioso e gustoso omaggio alla nostra Italia nel giorno della festa della Repubblica, come tutte le altre ricette suggerite oggi nella cucina di E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici e i suoi maestri in cucina, gli chef così amati dal pubblico di Rai 1.