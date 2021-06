Ricette Ivano Ricchebono: insalata di tonno fagiolini e pomodori

La ricetta di Ivano Ricchebono di oggi 3 giugno 2021 della caponata, anzi di un’insalata con il tonno, pomodori, fagiolini, olive, capperi fritti. E’ una delle ricette estive che dobbiamo provare, cundijun, questo il nome preciso della ricetta di oggi di Ivano Ricchebono. Tanti i consigli per preparare questa gustosa insalata con il tonno fresco dello chef genovese. Un piatto completo perfetto anche per chi è a dieta se non esageriamo con il condimento. Scopriamo nel dettaglio l’ottima ricetta E’ sempre mezzogiorno di oggi, la ricetta con il tonno, pomodori e fagiolini. Non perdete questa e le altre ricette in tv di oggi con Antonella Clerici e i suoi protagonisti di E’ sempre mezzogiorno

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO IVANO RICCHEBONO – INSALATA DI TONNO FAGIOLINI E POMODORI

Ingredienti: 4 gallette del marinaio, 2 filetti di tonno fresco, aceto bianco, acqua, 1 cipolla, 1 carota, 1 gambo di sedano, pepe in grani, foglie di basilico, 50 g di capperi in fiore, 50 g di fagiolini, 3 pomodori grappolo, 50 g di capperi, 4 acciughe sotto sale, olive taggiasche, 1 l di olio di semi di arachide, olio evo, sale e pepe

Preparazione: nella ciotola mettiamo acqua e aceto bianco, rompiamo le gallette.

Nella pentola mettiamo acqua, cipolla a pezzi, carota e sedano, tutto a pezzi, facciamo bollire e poi aggiungiamo il pezzo di tonno fresco. Facciamo cuocere 5 minuti il tonno ma dipende anche dalla grandezza del pezzo. L’interno deve restare rosa.

Tagliamo i pomodori a fette tutte uguali, a spicchi. Lessiamo i fagiolini puliti in acqua bollente, scoliamo e facciamo raffreddare. Friggiamo i capperi dissalati in olio bollente, li rendiamo croccanti e scoliamo su carta da cucina.

Nella ciotola mettiamo le olive taggiasche, i pomodori, i capperi croccanti, i fagiolini, le acciughe, sale e olio, mescoliamo. Tagliamo il tonno sgocciolato a fette spesse.

Disponiamo l’anello d’acciaio sul piatto da portata, disponiamo le gallette bagnate e sgocciolate, aggiungiamo l’insalata appena preparata, il tonno a fette e ancora insalata. Togliamo l’anello e il risultato è delizioso, una ricetta perfetta per l’estate. Ovviamente completiamo con delle foglie di basilico fresco, che in estate non può mancare. Non perdete questa e le altre ricette in tv.