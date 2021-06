Rombo con cipolle caramellate, la ricetta di Samya

La ricetta del rombo con le cipolle caramellate, la ricetta di Samya di oggi 10 giugno 2021 per le ricette Mattino 5. Un secondo piatto che si prepara in modo semplice, il pesce cuoce in pochissimi minuti ma ovviamente per fare delle ottime cipolle caramellate occorre un po’ di tempo in più. Rombo con le cipolle caramellate, un’idea per tutta la famiglia, una ricetta come sempre dell’amore, perché basta aggiungerlo ad ogni piatto per rendere tutto perfetto. Non perdete questa e le altre ricette di Samya, la ricetta del filetto di pesce con le cipolle caramellate, un’ottima idea anche per chi è alla ricerca di ricette non troppo caloriche, di piatti comunque gustosi senza esagerare con i grassi, soprattutto per il pesce.

RICETTE SAMYA PER MATTINO 5 – ROMBO CON CIPOLLE CARAMELLATE

Ingredienti: 4 filetti di rombo, 700 g di cipolle bianche, 40 g di miele,40 g di burro, 4 cucchiai di aceto balsamico, olio di oliva e sale

Preparazione: tagliamo le cipolle bianche a fettine e mettiamo in padella con 4 cucchiai di olio di oliva, facciamo cuocere aggiungendo solo un po’ di sale fino, mescoliamo e copriamo con il coperchio. Facciamo andare per 30 minuti mescolando ogni tanto e a fiamma bassa. Uniamo poi il miele e l’aceto balsamico, facciamo caramellare sempre girando e a fuoco basso.

In un’altra padella antiaderente facciamo sciogliere il burro e qui cuociamo i filetti di rombo. Bastano 3 minuti, saliamo ma senza esagerare e giriamo dall’altra parte, due minuti e il pesce è cotto. Facciamo però ben dorare.

Serviamo i filetti di rombo con accanto le cipolle caramellate, se vogliamo possiamo aggiungere un po’ di pepe bianco macinato al lato del piatto, magari sul bordo, così fa Samya. Possiamo cucinare magari le cipolle caramellate con largo anticipo e invece i filetti di pesce li mettiamo in padella solo pochi prima di servire.