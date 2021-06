Garganelli con piselli e pecorino, la ricetta di Samya

La ricetta dei garganelli con piselli e pecorino di Samya è il primo piatto perfetto per la primavera e l’estate ma con i piselli surgelati diventa un piatto da preparare sempre. Piselli e pecorino, sempre una bella idea per portare in tavola tanto gusto. Possiamo cuocere i garganelli come suggerito con la ricetta di Samya oppure un altro formato di pasta, sarà sempre un ottimo primo piatto. Come sempre le ricette Mattino 5 sono tutte facili e veloci e in più la dolce Samya suggerisce di cucinare sempre con amore così tutto sarà sempre buonissimo. Ecco la ricetta per fare la pasta con i piselli e il pecorino. Da seguire l’idea non solo per i piselli ma anche per altri piatti di frullare parte dei legumi, parte del sughetto, in questo modo avremo sempre più gusto.

RICETTE SAMYA PER MATTINO 5 – GARGANELLI CON PISELLI E PECORINO

Ingredienti: 450 g di garganelli all’uovo, 250 g di piselli, 100 g di pecorino stagionato grattugiato, 100 ml di brodo vegetale, 2 scalogni tritati, olio di oliva, sale, pepe

Preparazione: mettiamo la padella sul fuoco, una padella grande, aggiungiamo due cucchiai di olio di oliva e gli scalogni tritati, stufiamo e solo dopo aggiungiamo i piselli, il sale, il pepe e mescoliamo. Uniamo il brodo vegetale e un bicchiere grande di acqua, facciamo cuocere 20 minuti.

1/3 dei piselli li frulliamo con il mixer a immersione. Aggiungiamo la crema ai piselli in padella.

Cuociamo la pasta in acqua bollente e salata, scoliamo al dente e versiamo in padella, saltiamo e uniamo il formaggio pecorino grattugiato. Serviamo completando con altro formaggio grattugiato. Gustiamo ben caldo ma sarà ottimo anche come piatto freddo.