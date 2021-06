Pollo al forno o fritto con salsa allo yogurt, ricetta di Angela Frenda e Zia Cri

Dalle ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 15 giugno 2021 la ricetta del pollo alla salsa di yogurt di Angela Frenda. Come sempre è Zia Cri a cucinare il piatto proposto da Angela Frenda e come sempre la direttrice di Cook ci racconta una storia che non parla solo di cucina. Questa volta è il film Thelma e Louise, sono protagoniste le bravissime Geena Davis e Susan Sarandon. Un film da vedere o da rivedere, una pellicola che ha già 30 anni ma è sempre molto attuale. In realtà la ricetta legata a Thelma e Louise è il pollo fritto con salsa allo yogurt ma Zia Cri oggi nella cucina di E’ sempre mezzogiorno ha proposto la ricetta del pollo al forno con salsa allo yogurt. Una incomprensione o davvero il pollo al forno va bene con questa salsa allo yogurt? Non c’è dubbio che il pollo fritto sia più goloso. Il consiglio è di mangiare con le mani se sono alette o coscette di pollo. Ecco la ricetta, poi scegliamo noi se preparare il pollo fritto o il pollo al forno.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO POLLO AL FORNO CON SALSA ALLO YOGURT – LA RICETTA DI ZIA CRI E ANGELA FRENDA

Ingredienti e preparazione: abbiamo il petto di pollo cotto al forno con sale, pepe, olio, origano o altri odori ed è una cottura veloce perché senza le ossa. Se invece vogliamo la versione più golosa usiamo le coscette e le alette di pollo, friggiamo.

Yogurt colato, quindi un po’ più compatto, aggiungiamo succo di limone, sale, pepe, erba cipollina tritata, l’aglio tritato o a pezzettini piccolissimi, perfetto anche l’aglio secco in polvere, mescoliamo e abbiamo la salsina di accompagnamento.

Serviamo i bocconcini di pollo al forno o anche fritto con questa salsa allo yogurt. Completiamo con un contorno di insalatina.