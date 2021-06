Lattughe ripiene alla genovese, la ricetta di Ivano Ricchebono

Ivano Ricchebono con la ricetta delle lattughe ripiene alla genovese per la puntata E’ sempre mezzogiorno di oggi 18 giugno 2021. Un piatto che arriva dopo la ricetta di Gian Piero Fava che ha voluto preparare il pesto alla rucola prendendo un po’ in giro il collega che sui piatti genovesi non ammette nessuna variante. Queste lattughe ripiene con patata, vitello, borragine, formaggio grattugiato e uova le possiamo alla fine cuocere nel brodo bollente o nella salsa di pomodoro, saranno sempre buonissime. La ricetta delle lattughe farcite di Ivano Ricchebono è da non perdere, è la ricetta genovese per E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI IVANO RICCHEBONO – LATTUGHE RIPIENE ALLA GENOVESE

Ingredienti: 2 lattughe rotonde, 1 scalogno, 1 spicchio d’aglio, 500 g di polpa di vitello, 3 mazzetti di borragine, 1 patata bollita, 100 g di formaggio grattugiato, 3 uova, maggiorana, prezzemolo, 1 porro, 1 l brodo di carne, sale e pepe

Preparazione: iniziamo dal ripieno e nella pentola facciamo andare lo spicchio d’aglio con un po’ di olio di oliva e lo scalogno tritato al coltello, facciamo soffriggere e aggiungiamo la carne di vitello che abbiamo tagliamo a pezzettini

A parte lessiamo le foglie di borragine in acqua bollente, scoliamo e frulliamo nel mixer con la patata già lessata, il formaggio grattugiato e l’uovo, aggiungiamo anche la carne che abbiamo rosolato in padella, uniamo anche il condimento della carne. Saliamo e pepiamo, dobbiamo ottenere un composto abbastanza sodo.

Scottiamo adesso le foglie di lattuga che abbiamo già lavato, dobbiamo usare le foglie più grandi. Possiamo scottarle nell’acqua bollente o anche nel brodo caldo, basta pochissimo tempo, si devono solo ammorbidire un pochino. Scoliamo con delicatezza.

Disponiamo le foglie aperte sul tavolo e su ognuna al centro disponiamo un bel po’ di ripieno. Chiudiamo la lattuga come un pacchetto, un involtino. Fermiamo con una strisciolina di porro sbollentata.

Cuociamo le lattughine ripiene nel brodo bollente per 3 minuti. Serviamo con il brodo.