Polpettone genovese, la ricetta di Ivano Ricchebono

Da non perdere la ricetta di Ivano Ricchebono del polpettone genovese, una torta con le patate e i fagiolini per le ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 10 giugno 2021. Una ricetta perfetta per l’estate e per l’inverno, un polpettone che è una torta facile da fare e buonissima. Un modo per fare mangiare a tutti i fagiolini, anche ai più piccoli. Da non perdere tutte le ricette di oggi di E’ sempre mezzogiorno, tutti i piatti proposti nella puntata del giovedì con Antonella Clerici. Ecco come si fa il polpettone genovese di Ivano Ricchebono, la ricetta facile e molto golosa.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO IVANO RICCHEBONO – POLPETTONE GENOVESE

Ingredienti: 1 kg di fagiolini, 1 kg patate, 5 uova, 200 g di formaggio grattugiato, 150 g di pangrattato, 1 mazzetto di maggiorana, olio evo, sale e pepe – 500 g di patate, 100 g di burro, 1 lime, noce moscata, sale e pepe

Preparazione: iniziamo subito lessando i fagiolini e le patate nel modo classico ma le patate vanno cotte partendo dall’acqua fredda, i fagiolini dall’acqua bollente.

Frulliamo i fagiolini scolati poi uniamo le patate lesse e senza buccia, frulliamo il tutto e versiamo nella ciotola. Aggiungiamo il formaggio grattugiato, le uova, amalgamiamo e uniamo il pane grattugiato, la maggiorana, sale e pepe, mescoliamo, dobbiamo ottenere un composto compatto ma non troppo duro.

versiamo nello stampo unto con l’olio e spolverato con il pane grattugiato, livelliamo, richiamo con la forchetta e aggiungiamo altro pane grattugiato, magari anche un filo di olio e mettiamo in forno a 180° C per 35 minuti circa, controlliamo la cottura.

Possiamo fare il contorno con altre patate lessate che tagliamo a pezzi e lavoriamo schiacciandole, aggiungiamo un po’ di latte e noce moscata, sale e pepe e così facciamo un purè che completiamo con la scorza grattugiata di lime. Possiamo servire il polpettone genovese, che è una torta rustica, con ciuffi di purè di patate.