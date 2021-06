Polpette di melanzane, la ricetta di Mattia e Mauro Improta

La ricetta delle polpette di melanzane di Mattia e Mauro Improta è il piatto di E’ sempre mezzogiorno di oggi 23 giugno 2021. Le polpette di melanzane con una crema di peperoni rossi e gialli, una vera delizia perché Mauro Improta rende queste polpette fritte ancora più buone con un cuore di formaggio, la provola o quello che abbiamo in frigo, magari anche un pezzetto di parmigiano reggiano. E’ un modo per fare mangiare le melanzane anche ai bambini perché la polpa è cotta in forno, la polpetta però ovviamente è fritta. Ecco la ricetta E’ sempre mezzogiorno di oggi delle polpette di Improta.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – POLPETTE DI MELANZANE DI MATTIA E MURO IMPROTA

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: tagliamo le melanzane a metà con tutta la buccia, incidiamo con il coltello disegnando una griglia. Mettiamo in forno 25 minuti a 180° C condendo con timo, olio, sale e aglio, lo spicchio messo sulla teglia foderata con la carta forno. A fine cottura ricaviamo solo la polpa aiutandoci con il cucchiaio, mettiamo nella ciotola.

Tagliamo le fette di pane a dadini, versiamo nella ciotola e aggiungiamo il latte, lasciamo in ammollo, possiamo farlo anche prima e mettere in frigo. Strizziamo il pane e aggiungiamo alla polpa di melanzane, uniamo formaggi grattugiato, 1 uovo intero, basilico spezzettato, mescoliamo. Tagliamo la provola a dadini. Facciamo le polpette e al centro mettiamo il cuore di provola, chiudiamo le polpette e possiamo aiutarci con un po’ di acqua, con le mani bagnate. Friggiamo le polpette in olio profondo e ben caldo, scoliamo ben dorate su carta da cucina.

Tagliamo i peperoni rossi a dadini e mettiamo in pentola con un po’ di olio e aglio, facciamo andare un po’ e uniamo il brodo vegetale caldo, facciamo cuocere. Facciamo lo stesso con i peperoni gialli che cuociamo separati. Frulliamo separati e poi filtriamo. Serviamo le polpette fritte con le due creme di peperoni.