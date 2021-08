Nuggets con patate e maionese, la ricetta di Manila Nazzaro e Flora Canto

Seconda ricetta per Manila Nazzaro che nella cucina di Flora Canto per le ricette Fatto da mamma ha preparato i nuggets e la maionese. Non possono mancare le patatine ma sono fritti ad aria e tagliate sottilissime. Mentre Flora e Manila preparano i nuggets l’ex Miss Italia racconta che i figli la definiscono gentile e la Nazzaro spiega che è una quasi una missione che ha nei loro confronti, le piace che i suoi figli siano sempre gentili e lei lo insegna, forse un modo che si è un po’ perso. Da non perdere di certo le ricette Fatto da mamma, la ricetta per fare i golosi bocconcini di pollo.

RICETTE FATTO DA MAMMA – NUGGETS CON PATATINE E MAIONESE

Ingredienti: 300 g di pollo, 100 g di yogurt bianco senza zucchero, 3 fette di pane, sale, estratto naturale di rosmarino, 100 g di fiocchi di mais, 2 uova e 300 g di patate a pasta gialla

Per la maionese: 100 ml di semi di girasole, 2 tuorli, succo di limone e sale

Preparazione: sbricioliamo i fiocchi di mais, i corn flakes, lo facciamo con le mani, è semplice.

Nel frullatore mettiamo lo yogurt senza zucchero e bianco, aggiungiamo il petto di pollo già tagliato a pezzi, la mollica di pane a dadini senza la crosta, un po’ di sale e un po’ di rosmarino, estratto o tritato benissimo. Facciamo andare e abbiamo il composto per fare queste polpettine.

Passiamo le polpettine prima nell’uovo sbattuto e poi anche nei corn flakes sbriciolati. In padella facciamo scaldare bene abbondante olio e friggiamo i nuggets.

Tagliamo le patate a fettine sottili ma il consiglio è di cuocerle nella friggitrice ad aria.

Per fare la maionese versiamo l’olio nel bicchiere alto, l’uovo, il succo di limone e frulliamo con il mixer a immersione. Serviamo i nuggets con le patatine e con la maionese.