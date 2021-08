Ricette Natalia Cattelani: melanzane ripiene alla calabrese (Video)

La ricetta delle melanzane alla calabrese (video), le melanzane ripiene preparate da Natalia Cattelani. La bravissima food blogger che abbiamo conosciuto grazie a La prova del cuoco e che ritroviamo anche in E’ sempre mezzogiorno, mostra spesso le sue deliziose ricette sulla sua pagina Instagram. Questa ricetta delle melanzane ripiene alla calabrese è una delle tante da non perdere, una ricetta diversa dalle solite e come sempre la Cattelani suggerisce gli ingredienti in modo perfetto spiegando tutto nel dettaglio. Un video per rendere la preparazione del piatto di melanzane davvero semplice e quindi ecco la ricetta con le melanzane, il formaggio, la provala, le uova, passata di pomodoro, pane raffermo e poco altro.

RICETTE NATALIA CATTELANI – MELANZANE FARCITE ALLA CALABRESE

Ingredienti: 7 piccole melanzane (sia lunghe che tonde, circa 2,5kg), 100 g di formaggio grattugiato (metà parmigiano e metà pecorino), 2 uova intere, 150 g di provola fatta a dadini, 2/3 spicchi di aglio, 2 belle fette di pane casareccio raffermo, 400 g circa di passata di pomodoro, basilico in abbondanza, sale, pepe, olio extravergine

Preparazione: prendiamo delle melanzane piccole, le tagliamo a metà per la lunghezza e cuociamo nell’acqua bollente, scoliamo. Svuotiamo le melanzane.

Prepariamo una classica salsa con olio, lo spicchio di aglio, passata di pomodoro e sale, un po’ di zucchero per togliere l’acidità e foglie di basilico fresco.

Ammorbidiamo il pane con dell’acqua, strizziamo bene e mettiamo in una ciotola, aggiungiamo anche le uova, i formaggi grattugiati, la polpa di melanzane a pezzetti, prezzemolo tritato, un po’ di sale se necessario e anche un po’ di salsa di pomodoro cotta, amalgamiamo bene a abbiamo il ripieno. Se vogliamo possiamo aggiungere anche un po’ di aglio tritato.

Disponiamo le barchette di melanzane sulla teglia foderata con la carta forno, farciamo con i pezzetti di provola, aggiungiamo sopra il ripieno appena preparato. Copriamo il ripieno con la salsa di pomodoro.

Mettiamo in forno a 180° C per 30 minuti. Completiamo con del basilico fresco e se vogliamo anche un filo di olio di oliva.