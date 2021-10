Ricette Daniele Persegani: alette di pollo croccanti con salsa

La ricetta delle alette di pollo croccanti di Daniele Persegani, la golosa ricetta di oggi 4 ottobre 2021 da E’ sempre mezzogiorno. Un piatto facile e veloce da preparare ma con tutti i consigli e gli ingredienti suggeriti da Daniele Persegani questa ricetta delle alette di pollo sarà davvero perfetta. Una ricetta perfetta per tutta la famiglia ma ovviamente ai bambini non daremo la salsa piccante che ha preparato Persegani. Niente peperoncino o aggiungiamo un’altra salsa di quelle che piacciono ai piccoli. La ricetta delle alette di pollo croccanti fa venire in mente le ricette di Anna Moroni, anche lei preparava spesso le alette di pollo. Ecco la ricetta di oggi da E’ sempre mezzogiorno con Persegani e Antonella Clerici.

Ricette Daniele Persegani E’ sempre mezzogiorno – Alette di pollo croccanti

Ingredienti: 8 alette di pollo da 60 g, 6 fette di prosciutto crudo, 40 g di capperi dissalati, 100 g di formaggio grattugiato, 3 uova, farina, panko, 50 g di burro chiarificato, sale, olio di semi di arachide

Per la salsa Dulsaebrüsca: 10 pomodori ramati, 3 scalogni, 300 ml di aceto di vino bianco, 300 g di zucchero, 1 peperoncino, sale

Preparazione: l’abbiamo visto fare tante volte in tv, dobbiamo tagliare la carne delle alette da un lato per poterla ribaltare, diventerà la sacca del ripieno. Se non sappiamo farlo chiediamo aiuto al macellaio. Quindi, passiamo al ripieno e frulliamo i capperi dissalati bene con il prosciutto crudo, uniamo il parmigiano o altro formaggio grattugiato e mescoliamo. Con questo ripieno farciamo le alette di pollo e le richiudiamo bene. Passiamo le alette nella farina e poi nell’uovo sbattuto quindi nel pane grattugiato o meglio ancora nel panko. Facciamo una seconda panatura e passiamo di nuovo nelle uova e nel pane grattugiato o panko. Mettiamo in frigo ben coperte per 1 ora.

Versiamo abbondante olio di semi di arachide nella pentola e aggiungiamo anche il burro chiarificato, friggiamo le alette. Non esageriamo con la temperatura dell’olio e facciamo ben dorare. Il pollo deve essere ben cotto. Scoliamo su carta da cucina.

Per la salsa piccante tagliamo a pezzi i pomodori, mettiamo in pentola con aceto, scalogno, zucchero, aceto di vino bianco e peperoncino, saliamo e facciamo cuocere, poi frulliamo e abbiamo la salsa, facciamo raffreddare. Serviamo il pollo con la salsa a parte.