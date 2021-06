Torta cocco bello, la ricetta di Daniele Persegani

La ricetta della torta cocco bello di Daniele Persegani, il dolce di oggi 25 giugno 2021 da E’ sempre mezzogiorno. Una torta fresca, una torta estiva, la ricetta della torta con il cocco, la panna, la ricotta, la Nutella di Daniele, una vera bontà per tutta la famiglia ma attenzione perché se ci sono dei bambini evitiamo di aggiungere il liquore perché è una torta che non cuociamo ma va solo al frigo. La torta al cocco fresco di Daniele Persegani è davvero molto golosa. E’ utile usare uno stampo con cerniera, perché non possiamo capovolgerla. Non dimentichiamo la carta forno e poi completiamo con una decorazione semplice e sempre golosa, cioccolato fondente e cocco.

RICETTE DANIELE PERSEGANI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – TORTA COCCO BELLO

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: mettiamo in ammollo la gelatina nell’acqua. Sciogliamo il burro. Tritiamo i biscotti al cacao nel frullatore e qui aggiungiamo il burro fuso e frulliamo ancora. Versiamo la base nello stampo con cerniera foderata con la carta forno e magari con il batticarne pestiamo per appiattire il tutto.

Mascarpone, ricotta e zucchero, mettiamo tutto insieme e mescoliamo magari con la frusta a mano, aggiungiamo il rum, ma se ci sono i bimbi evitiamo. Aggiungiamo il cocco fresco frullato con un po’ della sua acqua, quindi non la farina di cocco ma il vero cocco. Uniamo la gelatina strizzata e la panna montata, mescoliamo bene il tutto. Versiamo metà della crema sulla base della torta. Aggiungiamo gocce di Nutella, ma gocce grosse come mostra Persegani. Aggiungiamo sopra il resto della crema. Mettiamo in frigo per almeno 3 ore.

Sciogliamo il cioccolato fondente e decoriamo la torta fredda completando con le fette di cocco fresco. Questa decorazione la facciamo prima di servire la torta ma poi conserviamo ovviamente in frigo.