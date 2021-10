Ricette Zia Cri: crostata di pollo e peperoni

La ricetta della crostata di pollo e peperoni è la ricetta di Zia Cri di oggi 8 ottobre 2021 da E’ sempre mezzogiorno. Un piatto unico perfetto sia per il pranzo che per la cena, ottimo in tutte le stagioni se abbiamo degli ottimi peperoni. Per fare la crostata salata pollo e peperoni Zia Cri ha usato la sfoglia già pronta quindi è davvero molto semplice e veloce questa ricetta. Con E’ sempre mezzogiorno in ogni puntata c’è una ricetta sciuè sciuè, una ricetta di Cristina Lunardini per chi ha poco tempo o poca voglia di cucinare. Ecco come si fa la crostata salata con pollo e peperoni, ovviamente tra gli ingredienti c’è la ricotta.Non perdete questa e le altre ricette di oggi di E’ sempre mezzogiorno ma anche le altre ottime ricette di Zia Cri.

Crostata pollo e peperoni di zia Cri – ricette E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 1 rotolo di sfoglia rotonda, 1 petto di pollo arrosto, 1 mazzetto di maggiorana, 1 cipolla, 3 peperoni, 350 g di ricotta, 80 g di formaggio grattugiato, sale e pepe, olio evo

Preparazione: versiamo un po’ di olio in padella e la cipolla tritata, facciamo andare e poi aggiungiamo i peperoni già privati di semi e filamenti bianchi, tagliati a striscette e facciamo cuocere ma non troppo, si devono solo appassire, saliamo.

Abbiamo il pollo già cotto, perfetto il pollo arrosto avanzato, tagliamo a pezzetti e mettiamo nella ciotola, uniamo la ricotta, le uova, il formaggio grattugiato che preferiamo, sale, pepe e amalgamiamo il tutto. Aggiungiamo anche i peperoni cotti in padella, amalgamiamo.

Disponiamo la sfoglia nello stampo per crostata e versiamo all’interno tutto il ripieno, livelliamo e ripieghiamo la pasta sfoglia verso l’interno. Mettiamo in forno a 180° per 30 minuti, facciamo cuocere bene.