Ricette Mauro Improta: filetto in crosta con patate e torzelle

Un’altra ricetta degli Improta e nella cucina di E’ sempre mezzogiorno oggi 29 novembre 2021 la ricetta del filetto in crosta con patate e torzelle. Anche questa ricetta E’ sempre mezzogiorno di oggi può essere perfetta per il Natale, per i giorni di festa. Il filetto in crosta è sempre un gran piatto, in realtà è molto semplice da preparare. Alle ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi Mattia e Mauro Improta hanno aggiunto non solo il filetto in crosta ma anche un contorno di patate, un gateau molto veloce. Inoltre, le torzelle saltate in padella. Non perdete questa e le altre ricette degli Improta, ecco come si fa il filetto in crosta.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Mattia e Mauro Improta – Filetto in crosta

Ingredienti: 800 g di filetto di manzo, 1 mazzetto aromatico, 50 g di burro, 1 tuorlo, 8 fette di prosciutto crudo, 250 g di pasta brisée, olio evo, sale e pepe

per il contorno: 800 g di patate, 2 uova, 50 g di burro, 120 g di formaggio grattugiato, 300 g di torzelle, 50 g di uvetta, 50 g di pinoli, 1 spicchio d’aglio, 200 ml di fondo bruno, olio evo, sale e pepe

Preparazione: abbiamo il filetto già legato, questo è fondamentale prima di cuocerlo. Nel tegame scaldiamo un po’ di olio di oliva con il mazzetto aromatico e disponiamo il filetto che facciamo ben rosolare, due minuti per ogni lato. Solo dopo aggiungiamo il burro e proseguiamo ancora la rosolatura. Togliamo dal tegame e disponiamo sulla grata. Eliminiamo lo spago.

Sulla carta forno disponiamo le fette di prosciutto crudo, diamo la forma di un rettangolo e al lato disponiamo il filetto. Avvolgiamo e adesso disponiamo il filetto avvolto nel prosciutto sulla pasta brisé, arrotoliamo ancora. Possiamo completare con decorazioni di pasta, poi spennelliamo con il tuorlo e mettiamo in forno 30 minuti circa a 180°.

Lessiamo le patate, le schiacciamo, versiamo nella ciotola e uniamo burro, formaggio grattugiato, uova, sale, pepe e amalgamiamo bene il tutto. Versiamo nella teglia foderata con la carta forno, livelliamo. Se preferiamo mettiamo il composto nella sacca per un risultato perfetto. Completiamo con tocchetti di burro e parmigiano, mettiamo in forno 25 minuti a 180°.

Laviamo le torzelle, lessiamo in acqua bollente e salata per pochissimo tempo, scoliamo e versiamo in padella, facciamo saltare con olio, aglio, uvetta, pinoli.

Serviamo il filetto con le patate e le torzelle.

