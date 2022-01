Ricette Persegani: alette di pollo in agrodolce e patate duchessa

Dalle ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 3 gennaio 2022 la ricetta delle alette di pollo in agrodolce di Daniele Persegani. E’ la prima ricetta dell’anno di Persegani ed è un’ottima idea perché le alette di pollo piacciono a tutti, anche ai bambini. Occorre un po’ di tempo per fare queste alette di pollo perché sono glassate con la salsa al miele e soia. In più Daniele Persegani aggiunge alla ricetta delle alette di pollo il contorno di patate duchessa. Non perdete questa e le altre golose idee per il pranzo e la cena firmato E’ sempre mezzogiorno.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Daniele Persegani – Alette di pollo e patate



Ingredienti: 12 alette di pollo da 50 g, paprica dolce, cumino in polvere, aglio in polvere, sale e pepe nero

per la glassa: miele, salsa di soia, salsa agrodolce, rosmarino tritato, il succo di 1 lime

per il purè di patate: 1 kg di patate, burro, 500 ml di latte, 1 mazzetto di erba cipollina, sale e pepe bianco in polvere – Per le patate 300 g di purè, 100 g di formaggio grattugiato, noce moscata e 2 tuorli

Preparazione: puliamo bene le alette ma se vogliamo essere sicuri di togliere tutti i residui delle piume le passiamo sulla fiamma del fornello. Prepariamo tutte le polveri e spolveriamo le alette con cumino, noce moscata, un po’ di sale, pepe, paprica dolce e massaggiamo condendo il tutto. Copriamo la ciotola e mettiamo in frigo per un po’ di ore, anche tutta la notte. Poi cuociamo al vapore per 45 minuti.

Passiamo alla glassa e nella ciotola versiamo il miele, la salsa di soia e la salsa agrodolce, tutto nello stesso peso, uniamo il succo di un lime e mescoliamo, uniamo anche il rosmarino tritato.

Abbiamo le alette già cotte e le disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno, copriamo spennellando con la glassa e mettiamo in forno 15 minuti a 250°.

Facciamo il purè con le patate lessate e schiacciate a cui uniamo il latte e il burro, sale e pepe, aggiungiamo i tuorli, il formaggio grattugiato e un po’ di nove moscata, mescoliamo il tutto e con la sacca e bocchetta rigata creiamo le patate duchessa, i ciuffi di patate. Mettiamo in forno 15 minuti a 250°.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".