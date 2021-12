Sfogliatine golose, la ricetta salata di Daniele Persegani

Le sfogliatine salate di Daniele Persegani sono da non perdere, è la ricetta E’ sempre mezzogiorno di oggi 3 dicembre 2021, è la ricetta delle sfogliatelle salate perché il ripieno è di ricotta, mortadella, salame, funghi, altri formaggi, insomma goloso. Daniele Persegani continua a sostituire Zia Cri nelle ricette golose e veloci, anche se questa non è velocissima da fare ma così buona da provare subito. Perfetta come antipasto o come aperitivo, snack veloce, una sfogliatella salata piacerà a tutti. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno. Ecco come si preparano le sfogliatine golose di Antonella Clerici e Persegani.

Sfogliatine golose e salate di Daniele Persegani – Ricette E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 3 rotoli di pasta sfoglia pronta, 30 g di burro, 150 g di ricotta di pecora, 80 g di mortadella, 80 g di provolone dolce, 80 g di salame Milano, 1 mazzetto di erba cipollina, 300 g di champignon, prezzemolo, olio evo, sale e pepe

Preparazione: puliamo i funghi e li tagliamo a fettine, li mettiamo in padella con un pochino di olio, facciamo andare e aggiungiamo sale, pepe e prezzemolo tritato, facciamo cuocere senza coperchio e velocemente.

Stendiamo la sfoglia già pronta, la compriamo, sopra spalmiamo un velo di burro morbido, aggiungiamo sopra l’altra sfoglia e arrotoliamo e chiudiamo il rotolo stretto nella pellicola. Mettiamo in frigo minimo 2 ore.

Passiamo al ripieno e lavoriamo la ricotta, uniamo il salame a cubettini, la mortadella a dadini, l’erba cipollina tritata, il provolone che preferiamo a dadini e anche i funghi cotti e raffreddati. Mescoliamo bene il tutto, uniamo sale pepe se necessario.

Togliamo il rotolo dal frigo, togliamo la pellicola e tagliamo a fette più spesso di 1 cm ma tutte uguali. Schiacciamo con le dita ogni dischetto, schiacciamo al centro così avremo la forma della sfogliatella. Farciamo con il ripieno e chiudiamo facendo aderire i bordi. Disponiamo sulla teglia con la carta forno e mettiamo in forno minimo 15 minuti a 220°, controlliamo la cottura.

