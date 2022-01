Ricette Zia Cri: polpettone patate e salsiccia

Sono sempre buonissime le ricette dei polpettoni ma la ricetta del polpettone di Zia Cri di oggi 11 gennaio 2022 è da non perdere. E’ la ricetta del polpettone patate e salsiccia, il secondo piatto suggerito nella cucina di E’ sempre mezzogiorno. Una ricetta golosa di Zia Cri, un polpettone che possiamo preparare anche con largo anticipo, magari lo mettiamo in forno e poi cuociamo in forno quando torniamo a casa. Da servire con la salsa veloce fatta con maionese, yogurt greco e ketchup, con una insalata di spinaci o altro. Volendo possiamo sostituire alle patate la ricotta. Non perdete questa ricetta del polpettone salsiccia e patate di Zia Cri e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno.

Ricette Zia Cri E’ sempre mezzogiorno – Polpettone patate e salsiccia

Ingredienti per il polpettone: 300 g di patate bollite, 300 g di salsiccia, 300 g di macinato misto, 1 panino raffermo, 200 ml di latte, 2 uova, 60 g di formaggio grattugiato, 1 cucchiaio di prezzemolo tritato, 200 g di speck, sale e pepe

per la salsa: 100 g di maionese, 60 g di ketchup, 50 g di yogurt greco, succo di limone

Preparazione: alla carne macinata aggiungiamo le patate che abbiamo già lessato e schiacciato, il formaggio grattugiato, le uova, la salsiccia sbriciolata, il pane che abbiamo ammollato nel latte e strizzato, sale, pepe, prezzemolo fresco tritato e amalgamiamo bene il tutto con le mani.

Disponiamo le fette di speck leggermente sovrapposte sulla carta forno, al centro disponiamo il polpettone. Avvolgiamo le fette di speck intorno al polpettone e chiudiamo con la carta forno, come si fa con le caramelle. Disponiamo nella teglia e mettiamo in forno per circa 40 minuti a 180°.

Intanto, prepariamo la salsa unendo maionese, ketchup, salsa yogurt e pochissimo succo di limone, mescoliamo bene.

Serviamo le fette di polpettone con la salsa e un’insalata di spinaci freschi.

