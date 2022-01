Ricette Zia Cri: frittata in crosta

Che buona la frittata in crosta di Zia Cri, la ricetta al forno di oggi 7 gennaio 2021 dalle ricette E’ sempre mezzogiorno. Facciamo prima la frittata con i broccoli, la facciamo in padella nel modo classico. Abbiamo poi la pasta sfoglia già pronta e seguendo la ricetta di Zia Cri otteniamo una torta rustica ripiena con scamorza affumicata e frittata ai broccoli, una vera delizia. Il tutto va ovviamente in forno. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno di Zia Cri, le ricette facili e veloci adatte a tutta la famiglia. Non perdete le altre ricette con Antonella Clerici su Rai 1.

Frittata in crosta di Zia Cri, la ricetta E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 1 rotolo di pasta sfoglia, 6 uova, 60 g di pecorino grattugiato, 2 spicchi d’aglio, 4 filetti d’acciughe, 400 g di broccoli, 200 g di scamorza affumicata, 50 g di pangrattato, sale e pepe, olio evo

Preparazione: sbattiamo le uova con il formaggio grattugiato, il consiglio è quello di usare il pecorino. Nella padella versiamo un pochino di olio si oliva e scaldiamo aggiungendo anche lo spicchio d’aglio e le acciughe che facciamo sciogliere. Lessiamo i broccoli e li scoliamo, versiamo le cimette nella padella e facciamo soffriggere, poi versiamo il tutto ma senza aglio nella ciotola con le uova sbattute, mescoliamo. Versiamo il tutto di nuovo nella padella e facciamo cuocere sui due lati la frittata.

Abbiamo la sfoglia già pronta, versiamo sopra il pane grattugiato ma lasciamo liberi i bordi. Disponiamo le fette di scamorza affumicata, la frittata fatta raffreddare e altre fette di scamorza; lasciamo sempre liberi i bordi che invece ripieghiamo sul ripieno verso il centro.

Mettiamo in forno a 180° per circa 15 minuti o quando la sfoglia risulta ben dorata e cotta sotto.

