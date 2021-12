Ricette Zia Cri: tartufi cioccolato bianco e cocco

I tartufi al cioccolato bianco e cocco sono una versione molto semplice di questo dolcetto che molti adorano. E’ la ricetta di Zia Cri di oggi 30 dicembre 2021 dalle ricette E’ sempre mezzogiorno. Palline di cioccolato bianco e panna, liquore e burro, molto semplici da fare, per completare i golosi tartufi al cioccolato li passiamo nella farina di cocco. Più passaggi in frigo e potremo gustare un dolce goloso e veloce da preparare. Come sempre le ricette di Zia Cri per E’ sempre mezzogiorno sono davvero facili, per tutti. Dai primi piatti ai sughetti, i secondi veloci, le torte, fino a questo dolce da provare anche per il Capodanno, da regalare, da fare per coccolare i nostri ospiti. Ecco la ricetta di una versione molto semplice con panna e cioccolato bianco dei tartufini dolci.

Tartufi cioccolato bianco e cocco Zia Cri – Ricette E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 250 ml di panna, 600 g di cioccolato bianco, 50 g di burro, 40 g di liquore al cocco, polvere di cocco

Preparazione: tritiamo il cioccolato bianco. Nella pentola piccola scaldiamo la panna, non portiamo a bollore mai, ma aggiungiamo il cioccolato appena tritato, mescoliamo sempre e lasciamo sempre la fiamma bassa. Facciamo sciogliere e prendiamoci il tempo necessario per questa operazione semplice. Versiamo il composto ben sciolto nella ciotola e qui aggiungiamo il burro fuso, mescoliamo e aggiungiamo il liquore al cocco, mescoliamo. Copriamo con la pellicola e mettiamo in frigo per almeno 4 ore.

Abbiamo un composto compatto e adesso possiamo formare i tartufi. Ci aiutiamo con un cucchiaio, non esageriamo con la dose, non devono essere molto grandi. Fatte le palline le passiamo nella farina di cocco, adagiamo sul vassoio, copriamo e mettiamo in frigo per 1 ora minimo. Possiamo servirle ben fredde o anche a temperatura ambiente.

